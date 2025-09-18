晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

為了「他」！導演陳文彬一個禮拜看《我家的事》2次

〔記者顏宏駿／彰化報導〕由新銳導演潘客印執導的《我家的事》已獲多項國際大獎，這部以彰化襪鄉社頭為背景的電影，觸動出身鹿港的導演陳文彬，才上映一個禮拜，他已進戲院看了2次，他力推這部佳片。

《我家的事》才上映一個禮拜，導演陳文彬已進戲院看2次（翻攝自陳文彬臉書）《我家的事》才上映一個禮拜，導演陳文彬已進戲院看2次（翻攝自陳文彬臉書）

陳文彬今天在臉書發文說，已經好久沒看到如此「誠懇」的電影了！今天到員林戲院（彰化縣唯一的戲院）看早場，原以為會「一人包場」，沒想到竟有30幾人，令他十分意外。可能是「彰化的故事吧！」

陳文彬說，這部片令他想到彰化人的「內斂」，在彰化境內，大家相互介紹時，各自會說我是是鹿港人，我是員林人，我是永靖人，我是社頭人…但到外縣市去，我就是不會對外說「我是彰化人」。

彰化人的在地認同感很複雜，好像都很愛自己的故鄉，但又不願意被歸類在大佛、老街、馬克杯碗盤、尼龍詩袋、農地工廠底下的彰化縣人。彰化人就是內斂性格，每次選舉才成為「搖擺州」。

他坦言，因為男主角藍葦華，他再次走進戲院看這部戲，他被被藍葦華內斂豐富又有層次的情感深深打動。這就像「彰化爸爸」內斂到不知如何表達自己的情感？結果往往都是拿出一兩千塊，用錢作為溝通的工具。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中