為了「他」！導演陳文彬一個禮拜看《我家的事》2次

〔記者顏宏駿／彰化報導〕由新銳導演潘客印執導的《我家的事》已獲多項國際大獎，這部以彰化襪鄉社頭為背景的電影，觸動出身鹿港的導演陳文彬，才上映一個禮拜，他已進戲院看了2次，他力推這部佳片。

《我家的事》才上映一個禮拜，導演陳文彬已進戲院看2次（翻攝自陳文彬臉書）

陳文彬今天在臉書發文說，已經好久沒看到如此「誠懇」的電影了！今天到員林戲院（彰化縣唯一的戲院）看早場，原以為會「一人包場」，沒想到竟有30幾人，令他十分意外。可能是「彰化的故事吧！」

請繼續往下閱讀...

陳文彬說，這部片令他想到彰化人的「內斂」，在彰化境內，大家相互介紹時，各自會說我是是鹿港人，我是員林人，我是永靖人，我是社頭人…但到外縣市去，我就是不會對外說「我是彰化人」。

彰化人的在地認同感很複雜，好像都很愛自己的故鄉，但又不願意被歸類在大佛、老街、馬克杯碗盤、尼龍詩袋、農地工廠底下的彰化縣人。彰化人就是內斂性格，每次選舉才成為「搖擺州」。

他坦言，因為男主角藍葦華，他再次走進戲院看這部戲，他被被藍葦華內斂豐富又有層次的情感深深打動。這就像「彰化爸爸」內斂到不知如何表達自己的情感？結果往往都是拿出一兩千塊，用錢作為溝通的工具。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法