晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鐵玫瑰音樂節倒數登場！兩「限定秀」超狂內容曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕「桃園鐵玫瑰音樂節」將於10月4日、5日在桃園陽光劇場盛大開唱，今（18）日舉行宣傳記者會，ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席，宣告活動正式進入倒數階段，並驚喜公布兩組限定秀演出組合，邀請大家到現場感受鐵玫瑰音樂節的精彩音樂魅力。

ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席記者會。（新視紀提供）ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席記者會。（新視紀提供）

限定秀包括10月4日的「青春未來式」，由原子少年2出身的新生代男團ARKis、F.F.O聯手桃園高中職學生街舞團隊，展現屬於新世代的創意與無限可能；10月5日的「瘋年祭」，則由A_Root同根生與Ponay卜耐熱烈開唱，帶給觀眾最瘋狂、最熱情的跨界演出。除了限定秀的驚喜組合外，兩日的音樂卡司同樣星光熠熠，包括高爾宣、「鼓鼓」呂思緯、白安、TRASH、血肉果汁機、陳華等超過20組藝人熱力開唱。

ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席記者會。（新視紀提供）ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席記者會。（新視紀提供）

F.F.O及ARKis最近都在籌備新歌，F.F.O嘗試了全新的曲風，ARKis也不斷精進自己的實力，期待下半年能以更好的狀態和樣貌見到大家，兩團都是首次站上鐵玫瑰音樂節的舞台，他們也表示能站上這樣的舞台不只是一次表演，更是難得的交流、學習機會，這次特別準備了「男團組曲」的限定舞台，從選曲到舞蹈都投入了許多心思在編排上，希望不僅能重現前輩作品的魅力，更能讓大家看見 F.F.O 與 ARKis 的默契與實力。

桃園鐵玫瑰音樂節活動免費入場，並透過LINE Music、桃園鐵玫瑰音樂節Facebook、YouTube頻道直播，除PRO PASS手環外，今年更加碼推出「主活動集章」活動，完成數位集章就有機會獲得藝人限量周邊商品及各項精美好禮，更多資訊可洽桃園鐵玫瑰音樂節官網臉書粉絲專頁查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中