鐵玫瑰音樂節倒數登場！兩「限定秀」超狂內容曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕「桃園鐵玫瑰音樂節」將於10月4日、5日在桃園陽光劇場盛大開唱，今（18）日舉行宣傳記者會，ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席，宣告活動正式進入倒數階段，並驚喜公布兩組限定秀演出組合，邀請大家到現場感受鐵玫瑰音樂節的精彩音樂魅力。

ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席記者會。（新視紀提供）

限定秀包括10月4日的「青春未來式」，由原子少年2出身的新生代男團ARKis、F.F.O聯手桃園高中職學生街舞團隊，展現屬於新世代的創意與無限可能；10月5日的「瘋年祭」，則由A_Root同根生與Ponay卜耐熱烈開唱，帶給觀眾最瘋狂、最熱情的跨界演出。除了限定秀的驚喜組合外，兩日的音樂卡司同樣星光熠熠，包括高爾宣、「鼓鼓」呂思緯、白安、TRASH、血肉果汁機、陳華等超過20組藝人熱力開唱。

ARKis的Alex及F.F.O的勝銘一同出席記者會。（新視紀提供）

F.F.O及ARKis最近都在籌備新歌，F.F.O嘗試了全新的曲風，ARKis也不斷精進自己的實力，期待下半年能以更好的狀態和樣貌見到大家，兩團都是首次站上鐵玫瑰音樂節的舞台，他們也表示能站上這樣的舞台不只是一次表演，更是難得的交流、學習機會，這次特別準備了「男團組曲」的限定舞台，從選曲到舞蹈都投入了許多心思在編排上，希望不僅能重現前輩作品的魅力，更能讓大家看見 F.F.O 與 ARKis 的默契與實力。

桃園鐵玫瑰音樂節活動免費入場，並透過LINE Music、桃園鐵玫瑰音樂節Facebook、YouTube頻道直播，除PRO PASS手環外，今年更加碼推出「主活動集章」活動，完成數位集章就有機會獲得藝人限量周邊商品及各項精美好禮，更多資訊可洽桃園鐵玫瑰音樂節官網及臉書粉絲專頁查詢。

