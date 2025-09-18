晴時多雲

娛樂 最新消息

八點檔男星「偷情小姨子」挨轟渣到爆表 發文吐「出軌」心境

吳政澔在《好運來》飾演生技公司第三代。（翻攝自臉書）吳政澔在《好運來》飾演生技公司第三代。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳政澔在民視八點檔《好運來》飾演「劈腿夫」，背著老婆蘇晏霈，與小姨子程雅晨上演長達10年的禁忌戀，讓觀眾氣得直喊：「渣到爆表！」，他今（18日）在臉書分享「出軌」心境，卻因一句話讓網友笑翻。

吳政澔（左）在《好運來》與貼身秘書程雅晨（右）發展不倫戀。（民視提供）吳政澔（左）在《好運來》與貼身秘書程雅晨（右）發展不倫戀。（民視提供）

吳政澔寫道：「我知道你們的不滿，但你們知道嗎？我穿著老婆買的衣服、帽子、褲子、鞋子、內褲，手拿著老婆買的保溫杯，喝著她買的咖啡，告訴她我要出門，去找小三！她還會跟我說辛苦了路上小心。」一句「全身上下都是老婆的愛」，立刻反轉戲裡的渣夫形象。

吳政澔發文曝「出軌」心聲。（翻攝自臉書）吳政澔發文曝「出軌」心聲。（翻攝自臉書）

吳政澔在文末提到：「我此時心中的想法嗎？我心裡想的就只有，咖啡很好喝。」瞬間把狗血戲碼演成喜劇，被網友笑虧：「渣男台詞變喜劇咖段子」、「最佳洗白術就是曬老婆愛心清單」、「果然戲裡壞透，戲外超怕老婆」，但也有人鼓勵：「做八點檔演員內心真的要夠強大，被噴的越慘代表越成功，壞到心坎裡的概念，你超棒。」

相關新聞
