娛樂 最新消息

《難哄》還在售後服務！章若楠隔空放閃包場《不眠日》力挺白敬亭

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員白敬亭、章若楠因主演甜寵劇《難哄》爆紅，榮登2025年現代陸劇之王；劇中甜蜜互動的他們，也被傳出假戲真做，在戲外默默放閃，擁有不少CP粉。

中國演員白敬亭、章若楠因主演甜寵劇《難哄》爆紅，被爆假戲真做，擁有不少CP粉。（翻攝自微博）中國演員白敬亭、章若楠因主演甜寵劇《難哄》爆紅，被爆假戲真做，擁有不少CP粉。（翻攝自微博）

白敬亭昨（17）日新劇《不眠日》正式上線，首播當日收視率就直直飆升，難哄搭檔章若楠工作事更是隔空力挺，在《不眠日》雲包場（粉絲、主創或品牌購買戲劇平台會員名額，為吸引更多觀眾觀看）500個座位，被網友虧說這是「大大方方的放閃」。更有趣的是，白敬亭章若楠CP粉也包場逾1000個座位。此外，白敬亭好友楊洋也透過工作室包場500個座位，可見《不眠日》受到不少支持。

過去章若楠因與台灣男星許光漢主演的愛情片《你的婚禮》走紅，今年與白敬亭合作的《難哄》更成為熱播劇，更讓彼此躍升為陸劇男女神，因在劇中擁有許多放閃環節，加上兩人在戲外又被網友眼尖發現經常隔空穿類似單品或同步發文等舉動，因此被爆出假戲真做，坐擁不少楠亭集序」CP粉

