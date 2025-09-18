祈錦鈅吐婚姻驚語！認追求者眾多「第一次結婚不熟練」

祈錦鈅大方談婚姻，笑曝「第一次結婚不熟練」。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語樂壇金曲製造機阿沁將於12月20日在台北舉辦年終壓軸《記得愛：星光聖誕夜 Starry Christmas Night》，今記者會上祈錦鈅雖扁桃腺發炎仍答應現身，敬業態度引起關注。

她2023年與圈外老公「A先生」閃婚，今年5月卻爆出婚變，不過後來駁斥傳聞。問及婚姻現況，祈錦鈅表示：「先成家再立業，現在立業比較重要」，感謝家人幫忙帶小孩，讓她能專心工作。被問婚姻狀態，她妙回：「我只有一個老公，第一次結婚沒有很熟練，下次會更熟練。」

請繼續往下閱讀...

祈錦鈅不避諱透露追求者從未間斷，形容老公像家裡的神木。（紅心字會提供）

祈錦鈅更不避諱透露身邊追求者從未間斷，「老公也知道，我喜歡的人很多人喜歡，代表我眼光很好。」還搞笑稱老公個性木訥像家裡的「神木」，形容兩人像朋友般相處，「老公也在為婚姻努力進步。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法