陳美鳳罕見發火怒罵 曝「AI偽本人」造假賣保養品

陳美鳳曝光有心人士用「AI技術」偽裝成她賣保養品。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳美鳳今（18）日罕見在社群發文怒罵，她表示近日出現「AI技術」偽造她的外貌與聲音，假冒她在網路上販售保養品，還附上多張廣告截圖，畫面中不僅神情相似、聲音也幾可亂真。

陳美鳳驚訝表示，現在連聲音都能被做假「好生氣」，並感嘆自己雖然一直努力學習新科技、不想與社會脫節，但AI若被濫用於詐騙，反而成為傷害他人的利器。她強調，科技進步應該是為了讓生活更便利，而不是拿來欺騙或破壞社會信任，更直言未來恐怕不只要有「肖像權」，連AI影片與聲音也該納入法律規範，避免更多無辜民眾受害。

請繼續往下閱讀...

陳美鳳氣壞發文警惕網友小心詐騙。（翻攝自FB）

貼文曝光後，瞬間引來網友熱議，許多人怒批：「詐騙無孔不入」、「太惡劣了！大家一定要睜大眼睛」，也有不少粉絲心疼她「辛苦經營形象卻被亂用」。此外，她也透露最擔心的，就是許多不諳網路的長輩容易受騙上當，還特別呼籲粉絲們務必要多提醒家中親友，一定要謹慎判斷網購資訊，別看到明星臉就輕信。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法