館長自爆擔任藍黨主席辯論提問人 嗆：不會手下留情

館長（中，黑衣者）自爆將參加國民黨主席選舉辯論，擔任提問者。（本報資料照，記者蔡淑媛攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日在直播中自爆將接受參加國民黨主席選舉辯論擔任「提問人」角色，更強調「全程不收錢」，此一舉動讓不少網友直呼：阿館變了。

消息曝光後，許多網友拿館長2019年曾號召「反紅媒大遊行」，而今卻公開宣布投入藍營選舉辯論並擔任提問人，立場大翻轉，雖然有人為館長緩頰，認為他這次是務實選擇，但館長認為，自己之所以受邀參與國民黨主席選舉辯論，主要是以「提問人」身分現身，而且嗆聲決不會手下留情。

請繼續往下閱讀...

館長強調自己參與國民黨主席辯論，擔任提問者角色。（翻攝自YouTube）

館長也表示，自己全程不收取任何酬勞，也不是博取關注，他只是希望能把社會真正關切的議題帶進檯面，讓辯論不至於流於形式或淪為口號。館長強調，選舉辯論應該是「檢驗候選人理念與魄力」的重要場合，因此願意親自出面，確保問題能切中要害。

館長也指出身為提問人「該問的一定會問」，更再度表示「不會手下留情」。館長最先點名「黨務改革」、「兩岸政策」等敏感問題，並直言：正面回答，不要閃避！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法