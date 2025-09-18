阿沁爆版稅祕辛！金曲翻唱進帳天價 年收竟高達七千萬

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語樂壇金曲製造機阿沁創作滿20年，將於12月20日在台北舉辦年終壓軸《記得愛：星光聖誕夜 Starry Christmas Night》，這也是他每年推出音樂作品傳統的延續。今年他玩出新花樣，曲風走溫暖抒情路線，還同步錄製聖誕單曲，打造一場「聖誕巨星派對」。嘉賓陣容星光熠熠，包括楊婷婭、勵齊女孩、金志遙、SVETA、祈錦鈅、任佑等人，一通電話就能號召到各世代歌手。

阿沁邀眾星齊聚《記得愛：星光聖誕夜》發布會大合照。（紅心字會提供）

阿沁一開始只是幫好友楊楊寫SOLO單曲，孰料越做越覺得有愛、有趣，沒想到最後變成一場大咖雲集的「聖誕巨星派對」。阿沁笑說自己創作「速度快、方向明確」，公益與聖誕氛圍在腦中早就有完整畫面。他幾乎把家裡當工作室，每天早上寫完歌、甚至連新聞稿、歌詞都先發到家族群組，連小孩都會跑來問：「聖誕歌寫好了沒？」他逗趣回應「快了快了」，還透露考慮讓女兒也參與錄音。

阿沁談起「好爸爸」日常，透露平日早上都會帶女兒吃早餐、週末固定不排工作，唯一的工作時間是早上9點到12點寫歌，不過他上週因流感10天暴瘦3公斤，如今降到70公斤，難怪今現身略顯消瘦。

阿沁攜手祈錦鈅、楊婷婭、金志遙合體亮相《記得愛：星光聖誕夜》。（紅心字會提供）

近年阿沁創作量、點擊雙雙飆升，是樂壇少見的「金曲製造機」。《我很好騙》、《月牙灣》、《妥協》翻唱一次版稅就進帳50萬，一季進帳3千萬、一年結算可達6、7000萬，他謙虛笑稱自己「只是中間而已，方文山很多倍」。

近來錦雯即興清唱金曲歌后李竺芯的歌曲《足芳足芳》中的六字歌詞，收到5萬元授權費請求。對此，他也順勢呼籲尊重版權，表示台灣很多節目都用他寫的歌，詹哥公司有提前告知、協商預算，他都樂意、有折扣，「這是一種尊重」。這次新歌的版稅更將全數捐出，「任何人都可以免費翻唱，想唱60遍都可以。」

阿沁與楊婷婭在《記得愛：星光聖誕夜》記者會同台亮相，甜比手勢合影。（紅心字會提供）

至於外界關心的F.I.R合體傳聞，阿沁回應目前還沒有具體規劃，「這團體要大家一起同意，我很樂意，對方可能要問其他兩人，目前我們都還不錯，音樂還是有合作，建寧老師也還辦演唱會唱我的歌。地球是圓的，遇得到，最好的時間點再說。」

