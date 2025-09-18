有雷！白敬亭化身帥氣刑警大秀粵語 《不眠日》首播日收視狂飆

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星白敬亭因與章若楠搭檔甜寵劇《難哄》再度爆紅，近日他的新劇《不眠日》也於昨（17）日正式開播。而這次，白敬亭不是難哄裡的暖男桑延，而是化身為擁有逆轉時間能力的帥氣刑警，甚至特別在劇中秀粵語，吸引不少網友朝聖，並引起熱烈討論。

中國男星白敬亭新劇《不眠日》昨（17）日正式開播，首播當日收視狂飆。（翻攝自IG）

白敬亭新劇《不眠日》的故事背景發生在一處陷入神秘循環的時空中，一場銀行的爆炸案打破的城市的平靜生活，且殺人案接連發生，可疑的是卻沒有留下任何犯罪痕跡，這讓當地警署感到困擾，然而，主角丁奇（白敬亭飾）是一位屢破奇案的神探，他身陷時間循環中，卻因擁有能夠逆轉時間的能力，讓他能在每天零點歸位，但只有五次機會可以重啟，他是否可以在這段時間內拼湊出案件的真相，找出真正的兇手？

其中，因劇中背景被網友眼尖發現是在香港拍攝，白敬廷也在劇中大秀粵語，成為這部劇的一大看點，雖發音被粉絲稱有點搞笑，但他的演技與精神也被不少網友直呼相當敬業。

