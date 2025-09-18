嘻哈歌手車廂藏屍案死者身分曝光 15歲失蹤少女曾入歌

美國20歲嘻哈歌手「D4vd」Aavid Anthony Burke名下休旅車內驚見腐爛女屍，經查身分為15歲失蹤少女。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國20歲嘻哈歌手「D4vd」David Anthony Burke名下休旅車內驚見腐爛女屍，且屍體慘遭分解為屍塊，經過洛杉磯警方介入調查後，發現死者身分為15歲失蹤少女Celeste Rivas。根據女方家人表示，她13歲就在加州埃爾西諾湖失蹤，生前有個名為「David」的男友。

洛杉磯警局表示，死者身高約157公分左右，留著一頭波浪長髮，右手指有「Shhhh...」刺青，穿著無肩帶背心、黑色緊身褲，身上有爾丁和一條黃色金屬手鍊。

D4vd於2023年12月曾有一首歌《Celeste_Demo unfin.》當中「Celeste」恰巧與死者同名，並出現兩次。（法新社）

根據外媒報導D4vd右手指亦有相同刺青，但由於並非特殊圖案，好萊塢明星蕾哈娜、琳賽蘿涵、莉莉艾倫亦有相同刺青。只不過有一點值得特別注意，D4vd於2023年12月曾有一首歌《Celeste_Demo unfin.》當中「Celeste」恰巧與死者同名，且在歌詞當中出現兩次，並透露著D4vd為她著迷且「想念你令我陷入憂鬱」。

D4vd發言人日前表示會全力配合警方調查，並取消週三在西雅圖的演出，應是準備飛回洛杉磯。

D4vd因《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，身受Z世代喜愛，今年4月首度登上科切拉音樂節表演，更在社群媒體上擁有數百萬粉絲。

