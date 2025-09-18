晴時多雲

《吉米夜現場》批槍殺案爆「遭施壓停播」 民主黨委員戈梅茲怒嗆違憲

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國深夜節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）本週三無預警宣布無限期停播，聯邦通信委員會（FCC）唯一的民主黨籍委員安娜戈梅茲（Anna Gomez）隨即公開反對，強調FCC無權干預節目內容。外界普遍認為，美國廣播公司（ABC）此舉是在FCC主席布倫丹卡爾（Brendan Carr）公開施壓後屈服，掀起媒體圈與言論自由團體的激烈爭論。

《吉米夜現場秀》爆遭施壓，電視台宣布無限期停播。（翻攝自臉書）《吉米夜現場秀》爆遭施壓，電視台宣布無限期停播。（翻攝自臉書）

事件起因於主持人吉米金默（Jimmy Kimmel）在節目中針對右翼活動家查理柯克（Charlie Kirk）之死發表評論，指出川普支持者試圖切割兇嫌與「MAGA」運動的關聯，藉此撇清責任並撈取政治紅利。FCC主席卡爾隨後表態不滿，甚至揚言考慮撤銷ABC附屬台執照，數小時後節目便宣布停播。

對於外界質疑政府干預媒體，戈梅茲強調「第一修正案不允許FCC告訴廣播商可以或不可以播什麼內容」，並直言自己看過完整片段，認為金默僅是開了或許粗俗但合法的玩笑。戈梅茲痛批ABC選擇屈從政治壓力，恐成「危險先例」，而言論自由團體也一致譴責，形容此舉是民主社會不容忽視的倒退。

