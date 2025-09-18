IU慶祝出道17週年「寵粉再升級」 砸2億韓元做公益暖翻全網

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「國民妹妹」IU李知恩今（18）日迎來出道滿17週年，她再度展現溫暖本色，選擇用「IUENA」（IU與粉絲名UAENA的結合）名義，捐出高達2億韓元（約470萬台幣），希望能將喜悅化作實質幫助，資助罕病童、身心障礙者、獨居長者與準備自立的青年等弱勢族群，與粉絲一同慶祝這個別具意義的日子。

南韓知名歌手兼演員的IU私下經常捐款幫助弱勢，是網友認證表裡如一的社會典範。（翻攝自IG）

日前她舉辦《2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]》粉絲見面會時，還親自走到輪椅區牽著身障粉絲的手合唱，讓全場動容，新歌《Bye, Summer》也在海內外各大音源榜狂掃冠軍，人氣與溫暖魅力齊發。

IU所屬經紀公司EDAM娛樂透露，藝人此次將善款平均捐贈給韓國障礙人基金會、Make-A-Wish Korea、Heart-Heart基金會及韓國脆弱老人支援基金會，每個單位各獲得5千萬韓元（約108萬台幣），將用於醫療補助、生活協助與節慶計畫等各項支持服務。多個基金會也對IU長期不間斷的公益精神表示感謝，盛讚她不僅是藝人，更是社會典範。

事實上，IU自2008年出道以來，幾乎每逢紀念日、生日、年末都會捐款行善，今年更已是第四度捐出鉅款，三月為山火災區與消防員捐2億韓元、兒童節捐1億5000萬韓元（約325萬台幣）給青少年、生日再投入2億韓元援助弱勢。2019年她還曾登上美國《富比士》「亞洲慈善英雄30人」榜，成為史上最年輕入選藝人。

