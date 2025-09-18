姜棟元捲「未登記公司」風暴回應了！韓星玉珠鉉、成始璄全遭殃

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神姜棟元和全智賢合作新劇《暴風圈》熱播，沒想到今（18）韓媒傳出，姜棟元私自登記一人經紀公司，遭韓國文化體育觀光部盯上；事實上，包括韓星玉珠鉉、成始璄、「Trot歌后」宋歌人，以及台灣觀眾熟悉的金元萱都有類似案例。

姜棟元爆出成立經紀公司未依程序登記。（翻攝自X）

韓媒《亞洲經濟》踢爆姜棟元結束跟YG娛樂合作後，兩年前找了薛姓女子創辦自己的經紀公司「AA Group」；薛女同時經營服裝品牌，卻沒為經紀公司完成營業登記，導致風暴擴散。

姜棟元的一人企劃公司AA Group方面看到韓媒報導，稍早回應：「看到多位藝人的未登記案例被媒體報導後，才意識到問題的嚴重性，目前正進行登記手續。」

宋歌人所屬公司JigStar同樣回應稱：「宋歌仁在設立一人企劃公司（GainDal Entertainment）過程中，並與JigStar簽訂了專屬合約，當時並未意識到問題的存在。」公司補充說：「GainDal Entertainment 也會盡快完成登記手續。」

據韓國《大眾文化藝術產業發展法》規定，法人或超過一人規模的個人事業體若經營藝人活動，必須登記為大眾文化藝術企劃業，若違反，最高可處2年以下有期徒刑，或2000萬韓幣（約台幣43萬元）以下罰金。

另外，玉珠鉉、成始璄相繼被推上輿論風口，玉珠鉉親自道歉說：「這完全是因我的疏忽造成，無可辯解，察覺問題後，立即啟動補救程序」強調已於本月10日完成了大眾文化藝術企劃業登記申請；成始璄方面則說將盡快完成所有程序，並嚴格遵守法律要求。

