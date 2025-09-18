張淼怡疑整形？卸妝影片還原素顏 網驚呼：蘇在在回來了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星張淼怡因出演校園愛情劇《當我飛奔向你》與今年熱播劇《難哄》爆紅，甜美外表被網稱呼神似台灣女星林依晨。近期她迎來27歲生日，在網路上曬出一系列生日照，與過去長相截然不同，引發網友驚呼：「變化好大！」

中國女星張淼怡日前迎來27歲生日，慶生照與過去清純模樣風格不同。（翻攝自小紅書）

慶生照中，可見她的眼妝相較過去較為厚重，放大了雙眼，並露額頭搭配長捲髮，妝容與打扮讓整個人的氣質增加不少成熟感，與過去總是以妹妹頭、小狗眼妝容現身的她，有了很大的改變，不少網友留言直呼：「感覺有幾張看起來不太像。」更引起網友懷疑是否整容了。



其實面對整容疑雲，張淼怡就曾在過去直播中向網友直球對決，高EQ表示：「認真的嗎？我整哪了？其實說我整容，說實話我是很開心的，因為說明我有變好看，真的是開心的。」反駁整容傳言，並解釋自己外型轉變主要靠的是減重、化妝技巧與造型變化。此外，她也曾公開自己卸妝還原素顏的樣子，一秒回到充滿清純感的那個「蘇在在」。

