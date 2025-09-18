火燒符咒送郭雪芙進入「另一個世界」張軒睿親體驗觀落陰

張軒睿在《泥娃娃》蓄鬍少年白化身通靈驅魔師，為角色勤練結手印。（天予電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕張軒睿在電影《泥娃娃》蓄鬍且頂著一頭少年白，披上道袍化身通靈驅魔師「阿生」，與魔王級陰靈正面對決，開拍前花費一週時間跟隨道長當貼身學徒，處理法會、近距觀賞跳鍾馗，還負責關廟門，甚至親自體驗觀落陰，只求戲裡施法引領郭雪芙觀看「另一個世界」時，更加貼近真實情境。

電影釋出「驅魔-阿生」篇花絮，曝光張軒睿為演活驅魔人角色，背後所付出的心血。開拍前，劇組安排張軒睿接受一整週密集宗教課程，親自跟隨本片宗教顧問于治詮道長學習，包括法會祭祀、跳鍾馗、關廟門都以「見習道長」身份在旁觀摩。

張軒睿回憶有次道長持劍施法時，眼前明明無風，但有棵路樹卻突然猛烈搖動，驚說：「真的很像武俠片，磁場瞬間轉換，我雖然看不到，但當下真的害怕到手緊握平安符不放。」

張軒睿在《泥娃娃》施咒幫郭雪芙觀落陰，揭開陰陽交錯的驚悚真相。（天予電影提供）

片中張軒睿還需引領郭雪芙觀落陰，揭開陰陽交錯的驚悚真相，他為真實呈現角色心境，也親自體驗這項廣受討論的民俗儀式，道長在安全範圍內，讓他稍微遊走在虛實兩界之間，最重要是讓他知道觀落陰這件事千萬要謹慎執行，無論是施法的人或被觀落陰的人都一樣。

當張軒睿在施咒幫郭雪芙觀落陰時，舉凡燒金紙及噴火都做得有模有樣，看似簡單其實仍具危險性，他第一次燒金紙還不小心燒到手，但他滿足說：「這次很多新的嘗試，動作戲也滿刺激！」

張軒睿在《泥娃娃》化身驅魔人對抗魔王級陰靈。（天予電影提供）

除宗教知識，張軒睿還苦練結手印與毛筆畫符，一開始常手指打結，透過每天練習，邊看電視邊打手印，到了拍攝時，已經能隨時隨地下意識比出超帥結印手勢。而拿毛筆畫符練字更成了他的日常，自信說：「已經到達閉眼也能寫的程度，都有點愛上寫毛筆了。」

道長盛讚張軒睿在學習過程非常認真，笑說：「我們把他當成真正的道士在訓練，他用心程度讓我都想問他要不要乾脆來當我徒弟。」《泥娃娃》將於10月9日在台上映。

《泥娃娃》驅魔-阿生篇花絮：

