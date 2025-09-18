晴時多雲

娛樂 電影

許光漢見面會倒數2天！張艾嘉率先釜山獲獎超感動

〔記者許世穎／台北報導〕第30屆釜山影展昨（17日）晚盛大揭幕，《他年她日》監製張艾嘉典雅現身開幕典禮，獲頒由影展與CHANEL共同設立的「山茶花獎」，表彰女性影人在電影領域的卓越成就。

縱橫影壇逾50年的張艾嘉，主演超過百部電影，並獲頒多項國際榮譽，她以溫暖動人的英文致詞表示：「能獲得這個獎，我心中充滿感激。自1972年拍攝第一部作品起，我便深深愛上電影，無論成為妻子或母親，都從未離開過電影。挑戰雖多，但正是挑戰推動我前進。」

袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作《他年她日》，上演跨時空愛情及動人手足情誼。（甲上提供）袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作《他年她日》，上演跨時空愛情及動人手足情誼。（甲上提供）

張艾嘉也特別提到，很高興能帶著自己最新監製作品《他年她日》於釜山影展世界首映，感性說道：「我依然在這裡，仍然努力工作，這是幸福的事。」現場觀眾報以熱烈掌聲，將典禮氣氛推向高潮。

而本屆釜山影展的焦點不僅止於榮譽頒獎，更是因為張艾嘉監製、許光漢及袁澧林主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》即將於9月21日在釜山電影中心BIFF劇院舉行世界首映而造成門票秒殺轟動，屆時，張艾嘉將攜手與導演龔兆平、許光漢、袁澧林及現場5千名觀眾，一同見證這部跨越時空的奇幻愛情鉅片。

此外，前進釜山影展之前，「亞洲男神」許光漢及袁澧林這對年度最具話題銀幕情侶「光林CP」將於本周六（20日）現身Mitsui Shopping Park LaLaport南港1F中央廣場舉辦「就愛《他年她日》電影預售票見面會」，與導演龔兆平一同分享電影拍攝祕辛。

《他年她日》監製張艾嘉，開心獲頒釜山影展年度「山茶花獎」。（甲上提供）《他年她日》監製張艾嘉，開心獲頒釜山影展年度「山茶花獎」。（甲上提供）

活動現場還將進行粉絲提問Q&A與專屬合影環節，當天將推出僅限現場販售的全球唯一電影預售票套組，內含電影預售票典藏書卡2張、電影人物海報2款（薯仔、安晴）、提問卡1張及合影抽獎機會，另現場也將首賣限量電影書《他年她日：那些開始的故事》套票組。

購買套票組的粉絲可藉填寫提問卡，爭取許光漢、袁澧林欽點進行問答互動，至多有80位幸運粉絲能抽中與「光林CP」同框合影的夢幻機會，堪稱今年最受矚目的電影見面會盛事，保證讓粉絲直呼值回票價。電影《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映，更多活動細節與預售套組詳情，請鎖定甲上娛樂官方粉絲團。

