娛樂 音樂

金曲獎獎盃來了！牛奶「5分鐘內」現身 預告明年驚人計畫

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy將於明年1月10日重返台北小巨蛋，加碼舉辦「中華電信Energy《ALL IN全面進擊》台北場演唱會」，經歷高雄兩場震撼演出後，成員們坦言仍然意猶未盡。牛奶在經歷演唱會高空彈簧特技一次次突破自我後，更加蠢蠢欲動，希望挑戰更大極限：「如果可以在觀眾頭上16轉，一定會更厲害！」

Energy再提超越極限新點子。（相信音樂提供）Energy再提超越極限新點子。（相信音樂提供）

台北小巨蛋演唱會的籌備正如火如荼展開，在演出上會有更多超越極限的新點子，Energy喊「唱不過癮」，表示台北場將會再加歌單，Energy笑說：「好多想法，真的擋都擋不住！」

Energy明年1月重返台北小巨蛋，再提超越極限新點子。（相信音樂提供）Energy明年1月重返台北小巨蛋，再提超越極限新點子。（相信音樂提供）

值得一提的是，高雄演唱會結束後，Energy也收到象徵榮耀的金曲獎獎盃，牛奶開心分享：「演唱會唱《星期五晚上》時，看到全場大合唱、大小朋友一起跳16蹲，這一刻讓我們覺得『年度歌曲獎』更有特殊意義。我們真的很幸運，這個獎屬於所有喜愛這首歌的你們！」而有趣的是，當公司通知獎盃送達時，牛奶竟在5分鐘內就火速現身公司領獎盃，讓同事笑稱：「這是我入職以來，看過最快衝來公司拿獎盃的人！」

Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會20日開賣。（相信音樂提供）Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會20日開賣。（相信音樂提供）

小巨蛋門票將於 9月20日中午12點在拓元售票系統正式開賣，中華電信VIP黃金卡以上會員更可於9月18日中午12點搶先購票，VIP會員申請序號更是一開放就被秒殺，顯見Energy的超高人氣。

