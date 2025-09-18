晴時多雲

娛樂 電影

超狂夢幻片單來了！《宿怨》名導確定來台出席金馬影展

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕金馬影展今日（18）日公布17部名導明星的夢幻新作，其中由A24發行《宿怨》、《仲夏魘》名導亞瑞阿斯特也確定來台，將攜與瓦昆菲尼克斯再度合作的新作《瘋狂小鎮愛丁頓》參展。

《宿怨》名導亞瑞阿斯特新作《瘋狂小鎮愛丁頓》參展，也確定來台。（金馬執委會提供）《宿怨》名導亞瑞阿斯特新作《瘋狂小鎮愛丁頓》參展，也確定來台。（金馬執委會提供）

其他精彩片單包括勇奪坎城影展最佳導演、男演員與影評人費比西獎、巴西鬼才導演克雷伯曼東沙費侯兼容驚悚、黑色幽默與B級片趣味的《The Secret Agent》，擁有兩座金棕櫚的達頓兄弟十度問鼎坎城並獲得最佳劇本的《媽媽未成年》。

還有《鈦》金棕櫚導演茱莉亞迪古何諾再度以匪夷所思的身體異變震驚坎城的《殞愛》，獨立製片名導凱莉萊卡特精確捕捉七〇年代風情的劫盜公路電影《盜藝有道》，以《索爾之子》獲獎連連的匈牙利導演拉斯洛納米斯醞釀多年的史詩新作《亂世孤兒》，還有殿堂級大師韋納荷索尋找傳說巨象的最新紀錄片《尋找幽靈大象》。

許多名導強片也吸引不少巨星共襄盛舉，李察林克雷特便聯手「愛在三部曲」、《年少時代》老搭檔伊森霍克合作《藍月終曲》，不僅演技精彩絕倫，還獲得柏林最佳劇本肯定。諾亞鮑姆巴赫請出喬治克隆尼與亞當山德勒在《影星傑凱利》飾演不服老的好萊塢明星與經紀人，另有蘿拉鄧恩、葛莉塔潔薇、艾芭羅爾瓦雀等群星參演。

導演李察林克雷特便聯手老搭檔伊森霍克（右）合作《藍月終曲》。（金馬執委會提供）導演李察林克雷特便聯手老搭檔伊森霍克（右）合作《藍月終曲》。（金馬執委會提供）

其他將在金馬影展先睹為快的巨星強片，包含奧斯卡影后茱蒂佛斯特首度以法語主演的《私人診間疑雲》，合演包括兩位凱薩獎影帝丹尼爾奧圖、馬修亞瑪希。奧斯卡影帝布蘭登費雪與日本影帝柄本明合作的《日租家庭》，以動人手法呈現文化衝擊。

囊括無數影后頭銜的伊莎貝雨蓓在《女富豪的美麗與哀愁》，演繹萊雅集團的金權糾葛。還有法提阿金邀請坎城影后黛安娜克魯格畫龍點睛客串兒童視角的二戰片《消逝在浪裡的童年》，以及《噢！柏林男孩》導演楊歐雷傑斯特與英國演技派明星山姆萊利、史黛西馬汀首度合作的《忘情渡假村》。

諾亞鮑姆巴赫新片《影星傑凱利》找來喬治克隆尼主演。（金馬執委會提供）諾亞鮑姆巴赫新片《影星傑凱利》找來喬治克隆尼主演。（金馬執委會提供）

思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）與哈里斯迪金森這兩位明星首度跨足導演，成績不同凡響，分別以《偷故事的人》和《廢才之道》登上坎城一種注目單元，後者還拿下最佳男演員與影評人費比西獎。《大熊餐廳》、《怒嗆人生》製片兼編劇艾力克斯羅素，初執導筒便以《粉絲心計》在柏林影展引發熱議，也不容錯過。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

