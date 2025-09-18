晴時多雲

娛樂 最新消息

家寧媽喊「3000萬是孝親費」惹議 林智群酸爆：妳有生養Andy？

新北地院昨（17）日招開準備庭，家寧爸、家寧媽最先進入法院。（記者吳仁捷攝）新北地院昨（17）日招開準備庭，家寧爸、家寧媽最先進入法院。（記者吳仁捷攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名百萬YouTuber「眾量級」的前成員Andy老師與家寧戀情、事業雙雙劃下句點，雙方財務糾紛持續延燒。檢方指出，家寧母親曾淑惠與家人等4位遭起訴，涉入群海娛樂公司近3000萬元的收益爭議。

Andy老師（右）與前女友家寧（左）昔日是網紅界的模範情侶。（翻攝自IG）Andy老師（右）與前女友家寧（左）昔日是網紅界的模範情侶。（翻攝自IG）

目前對於帳目流向備受關注的部分，曾淑惠辯稱那些金流是Andy與家寧出於孝心給她的「孝親費」，荒唐發言立刻在網路上掀起熱議。根據調查，曾淑惠在2019年以10萬元入股成立群海娛樂公司，名義上持有五成股份，但檢方查出，她自公司創立至2024年間疑似將YouTube與Facebook的收益共美金93萬餘元（近3000萬元台幣）以及周邊商品收入40萬元納入個人名下。

律師林智群發文暗諷家寧媽。（翻攝自FB）律師林智群發文暗諷家寧媽。（翻攝自FB）

面對侵占指控，她表示頻道屬於自己全額出資的公司，女兒與男友只是掛名股東，既然收益是公司產出，當然歸屬於她。然而，律師林智群對此說法不以為然，在社群上發文諷刺：「3000萬元叫孝親費？曾女士妳又不是Andy的媽媽，有生養過他嗎」他更酸說，若照這樣的「行情」，自己三個小孩未來也應該一人給他3000萬才算孝順，語帶調侃直呼「當爸爸的要求這樣應該不算過份吧？」

點圖放大header
點圖放大body

