昔一週賺475萬！吳宗憲經營副業20年 突曝與女兒有芥蒂

〔記者林欣穎／台北報導〕近年將演藝工作漸漸轉移重心經營副業的吳宗憲，日前到八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道《酒後的心聲》單元暢聊心情。回顧自己在藝能界最風光的時期，手上同時握有7個節目主持棒，一週收入曾高達475萬元，吳宗憲笑說，與做生意相比仍是小巫見大巫。投入副業近20年的他，訪談過程意外透露與女兒「Sandy」吳姍儒曾經因一個產品想法分歧，兩人心裡為這事至今仍有芥蒂。

吳宗憲（中）暢聊經營副業心得。（八大提供）

吳宗憲說，女兒在他們經營的食品公司要推辣椒醬，「她想要給爸爸一個驚喜，一直說有多好吃，但是我連試吃一次都沒有。」他認為市面上同性質產品太多，尤其公司的標語是，沒有創意就沒有意義， 直言：「何必做一個沒有創意的東西。」

面對網路酸民的言論，吳宗憲表示對自己的影響力沒有那麼大，看得很開，他也常安慰女兒Sandy，曾經希望她不要進藝能界 ，但她天生是好手。回想一起出席金鐘頒獎，當時吳宗憲對Sandy說：「爸爸給了妳一切所有的支持跟愛，但爸爸從來沒有給過妳挫折。」獲獎時，沒想到女兒感謝詞沒有落字又順暢，比自己講的更好，Sandy也成了當年史上最年輕拿到金鐘獎節目主持人獎殊榮。提及這段回憶，吳宗憲難掩對女兒的驕傲。

吳宗憲（左）帶新人歌手陳守恩到節目中宣傳。（八大提供）

吳宗憲透露Sandy從小就對表演有天份，他記得教會的朋友到家裡來，當時還是小孩子的Sandy突然間躲起來，喊著「爸爸」揮手叫他過來，以為害羞不好意思，結果不是，「她說：『爸爸你要先介紹我出去。』」然後Sandy就穿上蓬蓬裙出來唱歌，原來自己的演藝工作對女兒從小影響很深。

吳宗憲（中）透露與女兒各自對產品有不同想法。（八大提供）

節目中他分享手機上的家庭群組趣事，看到孫子問「阿公在哪裡？」時，他會回傳「阿公帥帥」自拍照，展現活潑阿公的一面。吳宗憲被問到「最想刪掉的一次新聞」，他笑答是兒子鹿希派的新聞，看似對唯一兒子非常嚴厲，其實他常留言叮嚀要注意安全，以及工作態度，凌晨3點兩人還在討論合約，父子間的關愛其實都在私底下。

