玖壹壹春風看電影還分心偷瞄隔壁妹！目睹補妝全紀錄笑翻粉絲

〔娛樂頻道／綜合報導〕嘻哈天團玖壹壹成員春風雖工作忙碌，仍時常透過社群平台與粉絲分享日常趣事。他今（18）日稍早在社群網站分享搭機經歷，表示自己在飛機起飛後，注意到鄰座情侶中女孩的化妝過程。當下他一邊專心看電影，一邊又忍不住被對方化妝步驟吸引，情緒隨之交錯起伏。最後還從心底由衷佩服，直呼：「辛苦了，各位水水們」。

嘻哈天團玖壹壹成員春風今日稍早在社群媒體分享自己的搭機趣事。（資料照，記者陳奕全攝）

春風分享，他在飛機上遇到一對情侶，飛機起飛後男生便立刻睡著，女生則從包包掏出化妝工具，打開閱讀燈開始化妝。起初他並未在意，專心觀看電影《賭神二》，直到劇情演到「高進準備拿瑞士銀行三千萬本票」時，他才發現對方仍專注補妝，更驚訝的是她竟拿出鑷子細細處理睫毛，忍不住說：「我的餘光一直看著她，不知道她是在夾睫毛，還是在刻神像。」春風笑說，當下心裡極度緊張，深怕飛機一晃動發生意外，「感覺她可能會比高進還早去『幹按摩的』，我就這樣一直偷瞄，真的替她捏一把冷汗。」直到那名女生收起鑷子、改用粉餅補妝，他才總算鬆了一口氣。

經過這一幕，春風忍不住感慨：「我終於明白，因為有妳們這樣的付出，這個世界才會如此賞心悅目，辛苦了，各位水水們」。這段分享，立刻吸引大批粉絲幽默留言回應：「按照這個進度應該是張寶成那一段化完的」、「我感覺我都身歷其境了」。

