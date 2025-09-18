EXO邊伯賢來台遇 iPhone 17 開賣 親曝「非買不可」理由

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣男團EXO成員邊伯賢本週末將登台開唱，門票於6月一開賣即秒殺。巧合的是，他來台期間正逢全球矚目的iPhone 17開賣日。南韓人氣男星伯賢即將在身為果迷的他，近日被粉絲追問：「台灣售價比其他國家還高，你為什麼一定要在台灣買？」問題一出，引發熱烈討論。

韓國人氣男團EXO邊伯賢將於本周末來台展開巡演。（法新社）

邊伯賢20、21日將於林口體育館舉辦「Reverie」巡演，恰巧遇上iPhone 17首賣，他更打算在開賣當日就入手新機。由於台灣定價普遍高於美國、日本、杜拜與韓國，不少粉絲在推特上列出比價表，並好奇發問：「伯賢，有什麼原因是你一定要在台灣買的理由嗎？」沒想到竟釣出伯本人親自回覆。



而他也幽默回應：「嗯…？因為我19日抵達台灣，就想立刻拍開箱影片。」此話一出，讓粉絲瞬間心服口服，笑喊「很合理啊！」、「想第一時間拿到手機真的差不了幾千塊」、「太霸氣了吧！」

此外，也有歌迷補充分析，雖然台灣定價較高，但台灣販售的iPhone相機拍照可無聲，相較於韓國版強制快門音，反而成為隱藏版優勢，更讓不少果迷直呼「值得收藏」。

