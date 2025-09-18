晴時多雲

娛樂 電視

蘇晏霈老公玩「姊妹丼」 偷情表妹10年…溫泉親熱畫面流出

程雅晨（左）在《好運來》與吳政澔在溫泉親熱。（民視提供）程雅晨（左）在《好運來》與吳政澔在溫泉親熱。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳政澔在民視八點檔《好運來》與蘇晏霈飾演夫妻，卻背著老婆與貼身秘書程雅晨發展不倫戀，而「小三」更是老婆的表妹，這段錯綜複雜的「三角謎團」讓觀眾氣得牙癢癢。程雅晨坦言，與吳政澔拍親密戲時「心裡超忐忑」，甚至緊張到腳抽筋。

程雅晨在《好運來》偷情表姊蘇晏霈的老公吳政澔。（民視提供）程雅晨在《好運來》偷情表姊蘇晏霈的老公吳政澔。（民視提供）

程雅晨（右）在《好運來》飾演吳政澔（左）的貼身秘書兼小三。（民視提供）程雅晨（右）在《好運來》飾演吳政澔（左）的貼身秘書兼小三。（民視提供）

程雅晨飾演的「佩婕」介入表姊婚姻，笑說網友多半針對劇情留言，甚至有人開玩笑：「這根本是閨密情的最高境界」、「這是姊妹丼」。不過，也有眼尖觀眾指出，程雅晨過去曾在花絮中說過「不會演小三」，對此她澄清：「當時劇情還沒有這樣的安排。」她也提到，有趣的是部分網友開始評論她的外型，像是身高、身材等，讓她哭笑不得。

程雅晨（右）在《好運來》飾演吳政澔的小三。（民視提供）程雅晨（右）在《好運來》飾演吳政澔的小三。（民視提供）

程雅晨在《好運來》飾演吳政澔的貼身秘書兼小三。（民視提供）程雅晨在《好運來》飾演吳政澔的貼身秘書兼小三。（民視提供）

這不是程雅晨首次挑戰反派，但首次演「小三」仍讓她倍感壓力。她表示，角色關係複雜，加上劇情一開始就設定在十年後，她必須調整狀態更顯成熟，同時演出與吳政澔「偷情十年」的熟悉感。她直言：「之前拍戲我都真的把他當姊夫在看，所以突然要有親密互動，心裡其實很忐忑。」

程雅晨（左）在《好運來》飾演吳政澔的小三，兩人身高差近30公分，被稱「最萌身高差」。（民視提供）程雅晨（左）在《好運來》飾演吳政澔的小三，兩人身高差近30公分，被稱「最萌身高差」。（民視提供）

程雅晨（左）在《好運來》飾演吳政澔的小三，兩人身高差近30公分，被稱「最萌身高差」。（民視提供）程雅晨（左）在《好運來》飾演吳政澔的小三，兩人身高差近30公分，被稱「最萌身高差」。（民視提供）

程雅晨笑說，每次排戲時都覺得「超尷尬過不去」，但當導演一喊「5、4、3、2、1，Action」，就好像被施了魔法，立刻有了勇氣。她回憶最難忘的是一場泡溫泉的親密戲，因怕穿幫，必須保持在固定高度下接吻，加上水中浮力讓身體一直漂浮。她笑說：「政澔跟我說『我們剛剛撞到牙齒了』，我回『我不記得』，因為當下我的腳正在抽筋！」這段看似火熱的戲碼，其實背後充滿尷尬與辛苦，也讓觀眾看見演員的敬業與付出。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

