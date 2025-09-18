黃西田自導自演慘被小弟「修理」 康康不忍吐槽：五短必有一長

《綜藝一級棒》不老頑童黃西田登節目。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六推出「金曲50時光音樂匯」，請來「音樂不老頑童」黃西田熱情開場，以《愛某不驚艱苦》炒熱氣氛。

《綜藝一級棒》黃西田自導自演歌中劇態度敬業。（中視提供）

節目特別安排他自導自演歌中劇，親自編排《田庄兄玩喜劇》，與蘇宥蓉合唱《烘爐茶古》，卻被康康半路打斷笑喊「你們畫面不好看」，硬是換自己上場。沒想到黃西田聽到旋律後，直接衝上台合唱，結果慘遭「小弟」陳隨意、吳俊宏、沈建豪修理，甚至還綁繃帶再度回場，最後變成「小天使」升天，笑料滿滿。

許志豪看了直呼：「這麼資深的長輩，你們怎麼下得了手！」但黃西田卻豪邁回應：「演戲就是演戲，不要害羞，才會好玩。」展現前輩毫無包袱的態度，讓全場藝人笑到不行。康康更搞笑調侃：「五短必有一長！」把黃西田的敬業精神化成笑梗。

《綜藝一級棒》李子森帶來黃品源經典曲《小薇》。（中視提供）

《綜藝一級棒》陳怡婷演唱《愛情雨》。（中視提供）

其他表演同樣精采，彭正與陳隨意合唱《無你雨袂停》，蘇宥蓉與蕭玉芬攜手演繹《Caill-in你的心》，陳怡婷帶來《愛情雨》，杜忻恬詮釋《笑笑看一切》，李子森演唱《小薇》掀回憶殺，康康更爆料當年差點就由他唱《小薇》，笑稱：「所以是《小薇》讓我〈兵變〉啦！」笑翻全場。

《綜藝一級棒》蘇宥蓉（左）、蕭玉芬攜手合唱《Caill-in你的心》。（中視提供）

壓軸由彭正、吳俊宏合唱《十面埋伏》，磅礡氣勢震撼全場，康康最後再酸：「彭正條件好，難怪能配對郭婷筠，跟黃西田大哥一樣『五短必有一長』！」節目笑料、金曲與感動兼具。

