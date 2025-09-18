辣模Keanna爆前夫謝和弦染指兄弟女友、謝妻吸毒 獲不起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕謝和弦前妻Keanna戴一軒去年參加節目「小記者大明星」時，爆出謝染指兄弟女友「偷吃至少20人」，更加碼稱謝的現任妻子陳緗妮吸毒。謝、陳二人認為名譽受損，對戴、蕭姓節目製作人及鄭姓主持人提出加重誹謗等告訴。台北地檢署調查後認為，該言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未逾越適當評論的範圍，因此予以三人不起訴處分。

謝和弦（左）與老婆陳緗妮都被謝和弦前妻Keanna爆料。（記者胡舜翔攝）

檢方調查，Keanna去年5月獲邀參加三立電視製作的「小記者大明星」節目時，曾爆料前夫謝和弦在婚姻存續期間染指兄弟的女友，還有小模、小網紅、粉絲等等；更在節目中提及有次回到家裡，發現房裡烏煙瘴氣，都瀰漫著煙，「然後一股很熟悉又不好聞的味道，有個陌生女子躺在床上，然後神智不清」。經鄭姓主持人追問，戴則說出該名女子是謝和弦的現任妻子陳緗妮（莉婭），桌上還有毒品，當下選擇報警。

事後，三立電視將該專訪製成新聞，下標「獨家/Keanna公布謝和弦偷吃名單！兄弟女友也不放過 人數至少20人」。

謝和弦夫婦二人認為名譽嚴重受損，對戴姓前妻、蕭姓節目製作人、鄭姓主持人提起加重誹謗及妨害信用罪告訴。

台北地檢署調查後認為，該言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未逾越適當評論的範圍，因此予以三人不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

台北地檢署傳喚3名被告，但Keanna未出庭，而節目蕭姓節目製作人稱當時也有邀請謝和弦夫妻一起上節目，且事後也有請2人上節目澄清；此外，新聞報導前也有詢問莉婭是否要回應，但其所屬馬棤音樂不予回應，報導前有積極求證做平衡報導。

檢察官調查，謝和弦與妻子陳緗妮為歌手兼藝人及經紀人身分，有一定知名度，且戴與夫妻二人的婚姻、感情糾葛，也經由媒體披露而廣為人知，因此謝、陳二人具有公眾人物的身分，而戴姓前妻提到的言行舉止或感情過往，顯屬可受公評之事。

此外，戴提及的返家時「桌上有著毒品、煙霧瀰漫，然後對方神智不清」當時還拍下影片可以證明，這顯然是所見所聞的描述，並非毫無依據。

檢察官認為，全案言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未明顯逾越適當評論的範圍，認定3人並無妨害名譽、妨害信用的犯行，予以不起訴處分。

