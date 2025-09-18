晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

辣模Keanna爆前夫謝和弦染指兄弟女友、謝妻吸毒 獲不起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕謝和弦前妻Keanna戴一軒去年參加節目「小記者大明星」時，爆出謝染指兄弟女友「偷吃至少20人」，更加碼稱謝的現任妻子陳緗妮吸毒。謝、陳二人認為名譽受損，對戴、蕭姓節目製作人及鄭姓主持人提出加重誹謗等告訴。台北地檢署調查後認為，該言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未逾越適當評論的範圍，因此予以三人不起訴處分。

謝和弦（左）與老婆陳緗妮都被謝和弦前妻Keanna爆料。（記者胡舜翔攝）謝和弦（左）與老婆陳緗妮都被謝和弦前妻Keanna爆料。（記者胡舜翔攝）

檢方調查，Keanna去年5月獲邀參加三立電視製作的「小記者大明星」節目時，曾爆料前夫謝和弦在婚姻存續期間染指兄弟的女友，還有小模、小網紅、粉絲等等；更在節目中提及有次回到家裡，發現房裡烏煙瘴氣，都瀰漫著煙，「然後一股很熟悉又不好聞的味道，有個陌生女子躺在床上，然後神智不清」。經鄭姓主持人追問，戴則說出該名女子是謝和弦的現任妻子陳緗妮（莉婭），桌上還有毒品，當下選擇報警。

事後，三立電視將該專訪製成新聞，下標「獨家/Keanna公布謝和弦偷吃名單！兄弟女友也不放過　人數至少20人」。

謝和弦夫婦二人認為名譽嚴重受損，對戴姓前妻、蕭姓節目製作人、鄭姓主持人提起加重誹謗及妨害信用罪告訴。

台北地檢署調查後認為，該言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未逾越適當評論的範圍，因此予以三人不起訴處分。（記者吳昇儒攝）台北地檢署調查後認為，該言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未逾越適當評論的範圍，因此予以三人不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

台北地檢署傳喚3名被告，但Keanna未出庭，而節目蕭姓節目製作人稱當時也有邀請謝和弦夫妻一起上節目，且事後也有請2人上節目澄清；此外，新聞報導前也有詢問莉婭是否要回應，但其所屬馬棤音樂不予回應，報導前有積極求證做平衡報導。

檢察官調查，謝和弦與妻子陳緗妮為歌手兼藝人及經紀人身分，有一定知名度，且戴與夫妻二人的婚姻、感情糾葛，也經由媒體披露而廣為人知，因此謝、陳二人具有公眾人物的身分，而戴姓前妻提到的言行舉止或感情過往，顯屬可受公評之事。

此外，戴提及的返家時「桌上有著毒品、煙霧瀰漫，然後對方神智不清」當時還拍下影片可以證明，這顯然是所見所聞的描述，並非毫無依據。

檢察官認為，全案言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未明顯逾越適當評論的範圍，認定3人並無妨害名譽、妨害信用的犯行，予以不起訴處分。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中