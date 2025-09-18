晴時多雲

娛樂 音樂

陳奕迅愛女怒了！擺脫「有毒關係」建議分手 他親曝特殊淵源

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人「CONSTANCE」康堤是金曲歌王陳奕迅的寶貝女兒，繼英文新歌《doll》後，近來又推出粵語新歌《一律建議分手》，歌詞由黃偉文填寫，歌曲延續擺脫「有毒關係」的主題，將焦點從愛情中的糾纏，轉向越界的友誼關係。

康堤發行首支粵語歌曲《一律建議分手》。（香港華納音樂提供）康堤發行首支粵語歌曲《一律建議分手》。（香港華納音樂提供）

康堤透過歌曲表達自己堅定的立場，拒絕被捲入與自己無關、且不必要的紛爭或情感負擔。而新歌推出後，樂壇大師黃偉文亦分享了他與康堤的特別淵源，原來當年康堤出生時，名字就是由他來取名。如今康堤的第一支廣東主打歌也剛好交到他手上。黃偉文笑言，希望這首歌可以作為一份「開學文具」送給她，陪伴她展開全新的音樂旅程。

康堤表示：「這首新歌，其實是因為當時很多朋友，不知道為什麼那段時間大家都面臨感情上的問題，好像每個人都要分手。我那時自己也有很多事情要處理，覺得非常煩躁，甚至有點憤怒，於是便寫下了這段旋律。」

康堤笑說廣東話要再補課。（香港華納音樂提供）康堤笑說廣東話要再補課。（香港華納音樂提供）

有趣的是，康堤招認自己的中文並不是很好，所以是用中文數字來寫歌，「我找來YY黃偉文填詞，我也說明了這首歌的整體概念和感受，他就寫出了一份很棒的歌詞，跟我創作這首歌的初衷非常契合。」她接著說：「我們創作這首歌時其實蠻有趣的。有一段bridge是英文歌詞，那部分我們玩得很開心，我甚至在錄音室裡尖叫，就像在釋放情緒一樣地喊叫。最好笑的是，我們找到一段像恐怖片一樣的尖叫聲sample，並把它加入歌曲中。我要澄清，那段尖叫聲並不是我錄的，所以整首歌製作過程也充滿趣味。」

康堤坦言這首新歌還不算完美，自己需要更努力練習廣東話。她說：「錄音的時候，Ernest是最辛苦的，因為他在剪接錄音take的時候，我人就在他後面。可能因為我從小到大並沒有特別常聽廣東歌，所以整體會有些『外國女生』的口音，讓他剪得特別辛苦。我需要加倍練習廣東話的發音。現在再聽這首歌，我也覺得還稱不上完美。」

