舒華個人首秀11月登場！「台北限定」夢幻演出粉絲必追

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國女團i-dle台灣成員舒華出道8年，確定將在台舉辦個人首場Talk Concert，揪粉絲11月5日齊聚「TICC」台北國際會議中心同歡零距離互動。

舒華自接下網路綜藝節目《鑑定師》全球版主持棒後，話題爆棚，延續韓版節目「珍藏物品鑑定＋價值交流」主題，她在節目中將過人的綜藝感及幽默穩健主持功力發揮到淋漓盡致，透過採訪不同大咖明星開箱人生收藏，為全球版增添在地文化視野獨有風格。

請繼續往下閱讀...

舒華11月將在台舉辦Talk Concert。（電通娛樂提供）

近期最新一集特別找來MAMAMOO主唱Solar（頌樂） 來作客，首次見面的兩人在節目中相見，竟意外發現有超多共同點，甚至還都是「恐怖片」愛好者，彼此自然有趣的聊天互動。

這次舒華有別於過往「見面會」形式，活動將以「Talk Concert」為名做為主題延伸，讓主持人舒華以「鑑定師」身分走出棚內，與粉絲直接面對面交流，並暢聊節目花絮，並邀請藝人分享私人收藏品及背後故事，中間並穿插演唱表演，勢必成為粉絲年度必追的夢幻級演出。

舒華11月將在台舉辦Talk Concert。（電通娛樂提供）

此外，現場更設計各式「尋寶」遊戲，讓舒華協助粉絲找出專屬獨家贈禮如周邊商品、明星珍藏小禮物等，透過與粉絲互動環節包括抽選上台、簽名卡片放送等驚喜橋段，打造一場結合情感、記憶與娛樂的沉浸式「Talk Concert」。

舒華個人首場Talk Concert門票將於10月01日起全面開賣，於KKTIX正式售票。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法