娛樂 電視

沈玉琳罹血癌住院治療 「被差別待遇」曝家中地位

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳上月確診血癌目前正積極治療中，其好友潘若迪昨透露他有越來越好，雖然沈玉琳如今停工但還是能看到他之前的作品；公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請男星沈玉琳擔任來賓，拜訪家住雲林縣台西鄉，跟爸爸一起回鄉務農的柏賢一家，分享家庭趣事以及與女兒的有趣互動。沈玉琳一邊大快朵頤受訪家庭所準備的家常菜，一邊打趣說：「最好吃的飯菜，就是帶有幸福感的！」

沈玉琳在節目中大方分享家庭趣事。（公視提供）沈玉琳在節目中大方分享家庭趣事。（公視提供）

眾人聊起關於幽默感的養成，沈玉琳笑說應該真的是天生的，他提到原生家庭父親是非典型的職業軍人，他表示：「我爸爸不是一個傳統很有威嚴的那種爸爸，他不會在家裡面叫我們立正，他就是天生有一個幽默感，所以我覺得這可能是DNA的問題。」

沈玉琳提到其實父親重女輕男，小時候還曾發生過年時父親買給他與姊姊的禮物等級差距極大，相較於姊姊的華麗洋娃娃，自己只得到竹筷跟橡皮筋的玩具組合，就連壓歲錢也不一樣，但沈玉琳笑說幸好能在母親那邊獲得平衡，他分享：「小時候蘋果很貴，有一天我媽神秘兮兮的回來，胸前還多了一塊凸起，原來是她偷偷藏了一顆蘋果在那邊，特地要留給我吃就怕被我姊發現！」

沈玉琳認女兒有遺傳到他的幽默感。（公視提供）沈玉琳認女兒有遺傳到他的幽默感。（公視提供）

2010年沈玉琳和妻子芽芽結婚，婚後兩人育有一女，被問起該如何在繁忙的工作中同時也兼顧家庭生活，沈玉琳分享他都是利用小孩上學前的空檔，經營父女間的親子時光，他表示：「我已經長達3年堅持每天早上六點半起床，就是為了把握送小孩上校車前的那5分鐘空檔，那是我們親子的互動時間。」

雖然父女感情好，但沈玉琳也無奈表示跟媽媽相比還是會被差別待遇，他舉例母親節時，女兒一定會很努力很辛苦的準備，但到了父親節時，女兒嘴上說不能大小眼，爸爸的父親節也要幫他好好過，要為他獻唱一首歌，沒想到女兒一開口卻是唱《世上只有媽媽好》，沈玉琳笑說：「我女兒真的是有遺傳到我」，可愛的父女互動也讓眾人忍不住捧腹大笑。

