（專訪）忒修斯劉正廚藝佳喊話廣末涼子「我可以」翔煜想當國民女婿

忒修斯樂團成軍10年，翔煜（左）、劉正繼續前行。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕「Theseus忒修斯」樂團成軍10年，歷經成員更動，目前以主唱劉正還有負責創作的吉他手翔煜搭檔，劉正屬於為愛痴狂型男生，但身兼多種身分的翔煜卻忙到沒時間談戀愛，兩人也分享各自欣賞的女生類型。

劉正談到他喜歡外在可愛型的女生，像日本女星廣末涼子，之前廣末涼子曾出軌戀上米其林名廚鳥羽周作，劉正半開玩笑說 ：「我喜歡廣末涼子這型的，她和廚師（傳過緋聞），我也可以，我應該有機會，她滿常來台灣的，我可以做菜給她吃，交個朋友。」

主要是學餐飲的劉正對廚藝滿有信心，「我會炒烏龍麵，冬天煮泡菜鍋，暖心又暖胃，拿手菜包括中式的紅燒獅子頭，還有滷牛腱牛肚，還會做佛跳牆。」以前劉正會煮飯給女友吃，再揹著吉他到客廳唱女生喜歡聽的歌，「對方的要求我都去滿足，以前女友很愛聽蕭敬騰的歌曲，我就唱《疼愛》給她聽。」

劉正還談到：「我人生追求好笑，交女友會問，我有比妳以前男友好笑嗎，她說有，我就滿足。」不料卻遭翔煜吐槽：「交往是好笑，分手是可笑！」

忒修斯樂團成軍10年。（記者胡舜翔攝）

翔煜師大畢業，目前還在清華大學讀碩士，本身除了在忒修斯樂團，他也是品牌行銷代理商、音樂廠牌主理人，工作相當忙碌，根本沒時間談戀愛，但命理師幫他算過幾個適合為婚姻招財的時間點，他也不忘自我推銷：「希望可以成為國民女婿！」翔煜說：「我比較不能接受嚴以對人，寬以待己的女生，外型上沒有限制。」但他也透露欣賞的幾位女星類型，包括演《魷魚遊戲》的紅衣士兵朴圭瑛，另外也喜歡蔡秀彬、高允貞等韓國女星，日本女星則欣賞長澤雅美、廣瀨鈴等。

忒修斯專輯搭上熱門戲劇《拜六禮拜》，為該戲演唱片頭曲《朋友之歌》、片尾曲《Little Song》以及兩首插曲《人青》和《時間親像是》，9月20日忒修斯將於三創Clapper Studio舉辦新專輯同名演唱會，也會揭曉劉正瘦身成果，購票可洽ibon。

