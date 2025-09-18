晴時多雲

震撼！吉米金莫脫口秀被無限期停播 言論自由再遭質疑

吉米金莫的脫口秀被無限期停播。（美聯社）吉米金莫的脫口秀被無限期停播。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼（Disney）旗下的「美國廣播公司」（ABC），於當地時間17日宣布，由知名主持人吉米金莫主持的深夜脫口秀《Jimmy Kimmel Live!》將無限期停播，主因是他針對知名保守派評論員查理柯克遭槍擊事件發表的言論，直接明示整起事件是保守派的自導自演，諷刺槍手可能是川普的支持者。

ABC 無限期下架《Jimmy Kimmel Live!》的決定震撼了媒體與政治圈，不少評論者批評這是審查行為。原定週三晚間上節目的嘉賓汪達賽克絲，在錄影取消後於 IG上傳影片，表達對金莫的支持並批評川普政府。她說：「來看看，他在第一週沒有結束烏克蘭戰爭或解決加薩問題，但他在第一年就結束了言論自由。嘿，信仰祈禱的人們，現在就是時候了。愛你，吉米。」

喜劇男星、知名導演班史提勒也在社群直言「這不對」MSNBC 主持人克里斯海斯則表示：「這是我一生中見過最赤裸裸的國家行為者對言論自由的攻擊，毫無疑問。」加州州長蓋文紐森指控共和黨根本不相信言論自由，他說：「他們正在即時審查你。」

事件起因是吉米金莫週一（15日）在節目獨白中，針對嫌疑槍手：22 歲猶他州男子泰勒羅賓森──以及「MAGA 幫」的言行發表評論，保守派評論者隨即群起批評。他指出這些人「試圖將殺害查理柯克的年輕人描繪成除了他們自己人以外的任何樣子」。

在 ABC 與 Nexstar 宣布下架吉米金莫節目前，聯邦通訊委員會（FCC）主席布蘭登卡爾曾威脅要對 ABC 採取行動。節目被撤後，卡爾隨即在社群媒體發表聲明，感謝 Nexstar「做了正確的事」：「地方廣播業者有義務服務公共利益。雖然這可能是史無前例的決定，但廣播業者必須對迪士尼節目做出反制，當他們認為該內容不符社區標準時。」

