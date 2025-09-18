曾莞婷自爆跟小鮮肉「公費戀愛」 周曉涵崩潰惡補學開黃腔

花花（左起）、苗可麗、曾莞婷與周曉涵搭檔錄製《驚奇旅明星》。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗率領「花花」張嘉雲以及曾莞婷、周曉涵四位風格各異的女神拍攝東森《驚奇旅明星》，在節目中，她們搭檔鮮肉導遊，帶領觀眾玩遍國內外超夯景點，展開一場充滿驚喜與挑戰的輕奢之旅。

四位女神分享接下節目的契機，曾莞婷笑稱，主要是為了用公費談戀愛，「聽說每一次都會有小鮮肉一起旅遊，所以很期待荷爾蒙產生的變化，讓我們有重回小女生的戀愛感。」苗可麗提到自己很好奇四位不同年齡層的單身美女，會碰撞出什麼樣的驚奇火花。

而周曉涵則是因為非常想認識其他三位姊姊，再加上希望能學習主持技能而接下節目，也堅信製作人B2哥的節目絕對有品質保證；花花則表示，希望能藉此多交朋友，走出舒適圈，看看外面的世界。

為了在鏡頭前呈現最完美的狀態，四位女神也透露她們在開拍前，都卯足全力進行身材管理。周曉涵搞笑表示，開拍前遇到生日，才剛從富國島大吃大喝回來，驚覺吃太多，趕緊跑去按摩想要消水腫，沒想到按摩師力道過猛，竟在她的手臂上按出一大片瘀青，「我的化妝師就非常崩潰，要一直遮我的瘀青，也導致我第一天明明熱到不行，還硬是穿了件外套，簡直是自討苦吃。」她更透露，公司還因此下令，禁止她在工作前兩週按摩。

曾莞婷笑稱接節目主因是為跟鮮肉公費戀愛。（東森綜合台提供）

對於旅程中有無崩潰之處，苗可麗坦言：「最大困難應該是配對吧，鮮肉如此年輕，姐姐真的下不了手，從頭到尾看不見對方眼睛的光，他充滿驚奇，似乎說著姐姐我只是個孩子！」反觀周曉涵語出驚人，崩潰點竟是「開黃腔」，她表示：「當三個姊姊在開黃色笑話時，我有點難接梗，這種方面我通常都只在旁邊乾笑，在想是不是要趕快惡補。」曾莞婷則是認為每天的行程都玩很久很晚，每天回飯店洗完澡都直接昏迷。

而對於最爆笑的地方，大家都很有默契的表示，是冰水SPA行程，四人都要泡進4度的一大桶冰塊水裡，同時還要大喊節目名稱，但因為冷到腦袋當機頻頻失誤，讓眾人崩潰此生難忘。苗可麗更笑說：「那尖叫是痛並快樂著的最佳寫照，此生第一次感受冰到極致是燙的感覺，凍傷就像燙傷一樣，四個女生一起涮涮鍋，應該有3分熟。」

至於問到成員中誰最雷？花花率先自首：「應該就是我，至於有多雷，問其他三位姐妹就知道了。」曾莞婷則爆料：「我們各自有優缺點，彼此互補，但花花很ㄎㄧㄤ，是生活白癡，她常常會鬧出一些小事，像是連在機場輸入進關資料，自己的英文名也能寫錯。」另外最罩擔當苗可麗則大讚曾莞婷，「她根本是我們的大哥，膽子大又聰明，甚至幫我解決許多問題，我非常崇拜她。」

《驚奇旅明星》將於10/19日起，在東森綜合台32頻道，每週日晚間8點首播。

