晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾莞婷自爆跟小鮮肉「公費戀愛」 周曉涵崩潰惡補學開黃腔

花花（左起）、苗可麗、曾莞婷與周曉涵搭檔錄製《驚奇旅明星》。（東森綜合台提供）花花（左起）、苗可麗、曾莞婷與周曉涵搭檔錄製《驚奇旅明星》。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗率領「花花」張嘉雲以及曾莞婷、周曉涵四位風格各異的女神拍攝東森《驚奇旅明星》，在節目中，她們搭檔鮮肉導遊，帶領觀眾玩遍國內外超夯景點，展開一場充滿驚喜與挑戰的輕奢之旅。

四位女神分享接下節目的契機，曾莞婷笑稱，主要是為了用公費談戀愛，「聽說每一次都會有小鮮肉一起旅遊，所以很期待荷爾蒙產生的變化，讓我們有重回小女生的戀愛感。」苗可麗提到自己很好奇四位不同年齡層的單身美女，會碰撞出什麼樣的驚奇火花。

而周曉涵則是因為非常想認識其他三位姊姊，再加上希望能學習主持技能而接下節目，也堅信製作人B2哥的節目絕對有品質保證；花花則表示，希望能藉此多交朋友，走出舒適圈，看看外面的世界。

為了在鏡頭前呈現最完美的狀態，四位女神也透露她們在開拍前，都卯足全力進行身材管理。周曉涵搞笑表示，開拍前遇到生日，才剛從富國島大吃大喝回來，驚覺吃太多，趕緊跑去按摩想要消水腫，沒想到按摩師力道過猛，竟在她的手臂上按出一大片瘀青，「我的化妝師就非常崩潰，要一直遮我的瘀青，也導致我第一天明明熱到不行，還硬是穿了件外套，簡直是自討苦吃。」她更透露，公司還因此下令，禁止她在工作前兩週按摩。

曾莞婷笑稱接節目主因是為跟鮮肉公費戀愛。（東森綜合台提供）曾莞婷笑稱接節目主因是為跟鮮肉公費戀愛。（東森綜合台提供）

對於旅程中有無崩潰之處，苗可麗坦言：「最大困難應該是配對吧，鮮肉如此年輕，姐姐真的下不了手，從頭到尾看不見對方眼睛的光，他充滿驚奇，似乎說著姐姐我只是個孩子！」反觀周曉涵語出驚人，崩潰點竟是「開黃腔」，她表示：「當三個姊姊在開黃色笑話時，我有點難接梗，這種方面我通常都只在旁邊乾笑，在想是不是要趕快惡補。」曾莞婷則是認為每天的行程都玩很久很晚，每天回飯店洗完澡都直接昏迷。

而對於最爆笑的地方，大家都很有默契的表示，是冰水SPA行程，四人都要泡進4度的一大桶冰塊水裡，同時還要大喊節目名稱，但因為冷到腦袋當機頻頻失誤，讓眾人崩潰此生難忘。苗可麗更笑說：「那尖叫是痛並快樂著的最佳寫照，此生第一次感受冰到極致是燙的感覺，凍傷就像燙傷一樣，四個女生一起涮涮鍋，應該有3分熟。」

至於問到成員中誰最雷？花花率先自首：「應該就是我，至於有多雷，問其他三位姐妹就知道了。」曾莞婷則爆料：「我們各自有優缺點，彼此互補，但花花很ㄎㄧㄤ，是生活白癡，她常常會鬧出一些小事，像是連在機場輸入進關資料，自己的英文名也能寫錯。」另外最罩擔當苗可麗則大讚曾莞婷，「她根本是我們的大哥，膽子大又聰明，甚至幫我解決許多問題，我非常崇拜她。」

《驚奇旅明星》將於10/19日起，在東森綜合台32頻道，每週日晚間8點首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中