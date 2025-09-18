陳沂砸3000萬台北置產「1年半還清房貸」 私下極簡習慣曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳沂去年3月宣布在台北置產，豪砸3千多萬於南港購下31坪中古屋，沒想到短短一年半不到，她就宣告房貸已全數繳清，引發網友熱議。

她昨在社群發文透露，自己並非刻意急著清償，而是因為媽媽不想背負債務，手上有錢便不斷幫忙還貸。陳沂表示：「我本來就有穩定投資，可以隨時退休養老，多賺的錢就是多的，那就乾脆拿去還房貸。」

陳沂一年半內還清3000萬房貸，分享「錢夠用就好」的金錢觀。（資料照，記者張文川攝）

不少人建議她房貸不必急還，因為低利率下投資ETF還能賺取更多利差。不過陳沂持不同看法，她認為「錢夠用就好，百年後也帶不走」，因此更重視安穩生活，確保「有房、有養老金，無憂無慮過完一生」。

她也分享個人極簡金錢觀，直言生活簡單、不需大筆開銷，即使財務自由，依然保持樸實習慣，「冰淇淋蓋子會舔乾淨，牙膏要剪開，洗髮精最後一滴會加水用完。」她更引用莊子寓言比喻自己心境：「鷦鷯巢於深林，不過一枝；偃鼠飲河，不過滿腹。」強調知足常樂，才是真正的自由。

陳沂的貼文掀起討論，不少人羨慕她一年半還完房貸的效率，也有人認同她的理財哲學，認為能保有選擇權才是最可貴的人生資產。

