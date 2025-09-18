晴時多雲

娛樂 最新消息

陳匡怡PO「愛撒嬌」飯局照 學長要求下架被嗆「你老婆生氣？」

陳匡怡近日傳出因PO照惹毛學長，遭到熱議。（圖翻攝自陳匡怡臉書）陳匡怡近日傳出因PO照惹毛學長，遭到熱議。（圖翻攝自陳匡怡臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔日「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡，因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度，日前她在社群狂曬追求者的豪車、珠寶，被網友酸諷崩壞、炫富，引來陳匡怡與網友互嗆反擊，今日卻因惹毛「台大學長」，再度成為話題。

陳匡怡日前po出一張飯局上的自拍，意外讓一名男子入鏡，配文寫著「鬆鬆軟軟愛撒嬌」，還有一名男子的頭入鏡，引來男子不悅要求陳匡怡下架，避免引起誤會，未料陳匡怡竟回，「老婆生氣喔？」。

據悉該名男子是台大的學長，希望她將照片下架，並表示那是2年前的飯局了，不解為何這時PO出，沒想到陳匡怡不願意，並回復「我不需要下架耶，我沒有特地指你吧，我就發朋友聚餐照而已，您是那天的台大學長？你那天自己說我很漂亮，侵權需要的話請律師發函」還說「你有老婆？你老婆生氣？」，讓該男子在臉書發文，氣喊飯真的別亂吃，第一次遇到這樣的人。

陳匡怡近期因狂曬追求者的豪車、珠寶，挨酸崩壞、炫富，有網友質疑她是否被盜帳號，甚至認為這樣的行為「不正常」，她回復「那些網友小鼻子小眼睛的，沒見過世面，看到別人過的好就要酸，噁心死了。」不只發文怒轟酸民，也幾度在留言區開戰，氣不過槓上網友，怒斥匿名發言的網友根本沒見過世面，也曾發生被網友酸諷崩壞後怒嗆網友不只腦袋空洞，且發言相當幼稚、丟臉。

