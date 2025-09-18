晴時多雲

娛樂 電影

觀看《樂來越愛你》遇糾紛！陌生人話術賺差價 當面對質爽快認了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人善不該被利用！電影《樂來越愛你》（La La Land）十週年重映，吸引不少影迷重返戲院，卻有觀眾在新竹巨城威秀遇上離譜的購票糾紛。

有影迷在社群發文指出，自己與友人前往巨城威秀觀賞《樂來越愛你》，在自助購票機操作過程中，一名陌生男子主動上前搭話，聲稱可透過優惠購票方式贈送飲料，並進一步要求合購，獲取優惠；由於對方態度還算誠懇，讓觀眾不疑有他，於是最終選擇答應。

《樂來越愛你》十週年重映，卻有觀眾遇上購票詐騙。（CATCHPLAY提供）《樂來越愛你》十週年重映，卻有觀眾遇上購票詐騙。（CATCHPLAY提供）

沒想到，該男完成購票後開口要求他們支付現金850元，強調這比原本兩張全票的價格（880元）還更便宜；觀眾一開始未起疑心，便將現金交付，不料進入影廳前檢視票根時，才發現對方實際購買的是「330元優惠票」，價差令人傻眼。

更讓當事人錯愕的是，電影結束後竟再次在影城外遇見該男子，當面詢問後，對方坦承：「對啊，我是靠這個賺錢維生的，因為我很會遲到，沒辦法融入現在的工作體制。」再度讓人無語，進一步確認對方疑似長期以此方式牟利。

《樂來越愛你》十週年大銀幕限定熱映中。（CATCHPLAY提供）《樂來越愛你》十週年大銀幕限定熱映中。（CATCHPLAY提供）

據悉，該男手法以「集點數」或「幫忙合購」為由，先行刷卡購買優惠票，再向觀眾收取接近原價的現金，藉此從中賺取差額；另外也有爆料網友提醒：「大家要注意這位老哥，他會在你買票時靠過來，最後只花220元買票，卻從你手中多收150元。」

有觀眾呼籲戲院方面加強現場巡查，避免類似事件再度發生，也有網友直言，面對陌生人要求金錢交易都得特別小心，哪怕只是小額金錢而已。

