娛樂 電影

教育界大讚《夢想巨無霸》 47輛小巴載近600位師生包場搶看

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕印尼影史最賣座電影《夢想巨無霸》不僅以生動的故事和深刻的人生寓意打動人心，更展現出令人驚豔的視覺效果與精湛製作，無論是孩子、青少年，還是懷念童年的大人，或是希望加深親子情感的父母，都能從中找到感動與共鳴。

本片更獲得印尼多位教育專家的高度肯定，成為多所學校指定的校外教學首選電影。令人驚嘆的是，爪哇島普禾加多一所小學，甚至特別租用了47輛市區小巴，載送近600位師生一同前往電影院觀賞，讓整間戲院座無虛席，場面壯觀感人。

《夢想巨無霸》劇情感人至深，獲得印尼小學生狂熱追捧。（采昌提供）《夢想巨無霸》劇情感人至深，獲得印尼小學生狂熱追捧。（采昌提供）

這壯觀的畫面也迅速在社群媒體引發熱烈討論，甚至吸引到導演萊恩阿德里安迪的注意。他在個人社群平台上發文對此表達感動與驕傲之意：「祝大家觀影愉快，哥哥真的超感動，你們知道嗎？」

電影不僅娛樂性十足，更深刻展現出印尼動畫的獨特魅力——感人至深的故事情節、蘊含人生哲理的主題，以及令人驚艷的視覺效果和精緻製作。這也讓本片獲得多位印尼教育專家的高度讚賞，其中穆罕默蒂亞大學（UMS）幼兒教育師資培育學程主任朱妮塔德威瓦爾達尼（Junita Dwi Wardhani）特別指出，本片具備豐富教育價值，非常適合兒童觀賞，尤其是學齡前幼童。

朱妮塔表示：「這是一部兼具娛樂與教育意義的作品。現在的孩子們，非常渴望能有符合其年齡與心理發展階段的觀賞內容。本片呈現出道德價值、勇氣與想像力，這些都是孩子在成長過程中非常重要的元素。」

《夢想巨無霸》吸引印尼一所小學，特別租用47輛市區小巴，載送近600位師生一同前往電影院觀賞。（采昌提供，翻攝自印尼DOK_SD_UMP網站）《夢想巨無霸》吸引印尼一所小學，特別租用47輛市區小巴，載送近600位師生一同前往電影院觀賞。（采昌提供，翻攝自印尼DOK_SD_UMP網站）

她進一步分享，學齡前兒童需要的不僅是純粹娛樂，更需要蘊含正向訊息的影片內容。本片主角「東東」是一位遭受霸凌，卻依然勇敢面對挑戰、堅持追夢的孩子。朱妮塔強調：「電影帶來關於韌性、自信與同理心的重要課題，甚至在其中一個場景中，有句非常感人的對白：『不要只想說話，要學著傾聽。』這對於從小培養孩子的社會敏感度非常重要。」

此外，她更指出本片成功傳遞保護隱私、尊重幕後工作者的重要性，並培養孩子情緒敏感度的價值：「比如說，拿別人的東西前要先取得同意，尊重幕後人員的付出，這些看似簡單的行為，實則是建立良好品格的重要基石。電影用溫柔且深刻的方式，讓這些價值觀深入人心。」《夢想巨無霸》將於10月3日中秋連假以原文、中文配音雙版本同步在台上映。

