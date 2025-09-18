千萬YouTuber是醉拳冠軍還拿過獎！進軍大銀幕反差耍狠扮殺手

〔記者許世穎／台北報導〕台灣千萬訂閱YouTuber奇軒正式進軍大銀幕，在新片《影視圈風雲》（暫名）中化身武功高強的狠殺手，還挑戰從未嘗試過的親密戲，片中他冷血無情、戲外卻是溫和內向。

奇軒過去是醉拳冠軍，約在10年前的大專盃上拿到的殊榮，「我練的是表演性質的武術，所以其實沒有對打經驗，從12歲練到至今有二十年了」，這回不僅親自上陣武打，更擔任武術指導，把「成龍醉拳」與「甄子丹功夫」元素融入片中，向兩大功夫巨星致敬。

千萬訂閱YouTuber奇軒正式進軍大銀幕，演出《影視圈風雲》。（種子影業提供）

即使工作行程滿檔，奇軒仍堅持反覆排練武術套招，敬業態度讓導演林煜為大讚「打滿分」。而他也以過來人身份，給有志於修習武術的年輕人耳提面命，他說：「遇到挫折也不要輕易放棄，即使現在不夠厲害，但只要走得夠遠你就會是贏家。」

從網紅跨足到大螢幕，奇軒坦言：「其實有點緊張，雖然以前從事動作演員工作的時候就很常拍電影，但主演電影是第一次，但經過導演的前置訓練後，讓我放鬆了不少，現場拍攝的時候也很順利。」

千萬訂閱YouTuber奇軒正式進軍大銀幕，演出《影視圈風雲》。（種子影業提供）

被問到電影和手機螢幕在作業上的不同？奇軒表示畫面以及表演的要求會差很多，「畢竟手機畫面較小，很多細節是可以忽略的，但在電影上都要做到很全面！」並自謙自己的表演還不夠好，希望未來有機會可以上表演課精進以及拍更多電影累積經驗！

值得一提的是，近日Lulu黃路梓茵和陳漢典無預警公佈結婚喜訊，與Lulu同劇組的奇軒聞訊也驚喜萬分，他說：「一直以來漢典哥和Lulu的互動帶給觀眾很多歡樂，我個人相信也由衷祝福他們的婚姻一定會幸福美滿的。」

