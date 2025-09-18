晴時多雲

娛樂 電影

柬埔寨大師讓女神裘莉都心折！《約見波布》重現赤柬大魔頭捨他其誰

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕法籍柬埔寨裔大師潘禮德新作《約見波布》，延續他一生對於處理與拆解赤柬政權在柬埔寨所犯下種族滅絕暴行的探索，他曾於「赤柬大屠殺」中失去大部分家人，以跨越紀錄片與虛構邊界的作品描繪當代柬埔寨的生活。新片描述三位記者到柬埔寨訪問當時最高領導人「波布」（曾屠殺200多萬人，佔柬埔寨四分之一人口），扮演「大魔頭」波布的人，竟然就是曾身陷赤柬苦難之中的潘禮德本人，他精準呈現波布的冷血無情，演出令人不寒而慄。

安潔莉娜裘莉（左）的好評電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》由潘禮德（中）擔任製片。（海鵬提供）安潔莉娜裘莉（左）的好評電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》由潘禮德（中）擔任製片。（海鵬提供）

出生於金邊的潘禮德，從小就親身經歷家人在紅色高棉失去生命，他少年時期在難民營度過，這段經歷深深塑造了他畢生的創作。他先前也以自身經歷，擔任安潔莉娜裘莉執導的《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》製片，該片後來大受好評，並代表柬埔寨角逐奧斯卡最佳外語片，他堪稱幕後最大功臣。裘莉曾在受訪時感謝潘禮德的協助：「我們的製片人潘禮德，他一直在處理這些歷史創傷，拍了許多非凡的紀錄片。」

安潔莉娜裘莉（左）借重潘禮德親身經驗，拍攝柬埔寨的故事。（海鵬提供）安潔莉娜裘莉（左）借重潘禮德親身經驗，拍攝柬埔寨的故事。（海鵬提供）

潘禮德1990年代初在巴黎完成電影學校學業後重返柬埔寨，一直致力於推動柬埔寨電影產業的發展，他說：「柬埔寨不只是戰爭的國度，也是文化的國度。這是我們的 DNA。當赤柬把我們驅逐時，大多數作家、導演和演員都死了，倖存的藝術家極少。我們努力重建，如今已有新一代的創作者。」他舉例像周戴維等年輕柬埔寨導演，證明柬埔寨電影的傳承將不會止於他自己。

潘禮德表示：「現在一切都是多媒體，如果你不會製作影像與聲音，你就會消失。影像與聲音對我們極其重要。」他也強調，「現在一切都是全球化，但我們不能接受只有單一文化，必須保持多元。能在世界上聽到不同語言和感受，會更好。」

柬埔寨大師潘禮德拍攝《約見波布》，親自飾演赤柬大魔頭。（海鵬提供）柬埔寨大師潘禮德拍攝《約見波布》，親自飾演赤柬大魔頭。（海鵬提供）

《約見波布》融合了檔案畫面、黏土動畫與再現場景，模糊虛實界線，以強化觀眾對真實與敘事的反思，除獲選坎城影展首映單元，更獲派為2025奧斯卡最佳國際影片柬埔寨代表，並獲選為2025台灣國際人權電影節開幕片。潘禮德也將於本週五（19日）出席人權電影節開幕式，並與觀眾做映後座談。

週六（20日）潘禮德將在人權電影節場次映後舉行專題講座「約見大師潘禮德」，週日（21日）國家電影及視聽文化中心配合潘禮德訪台，特別放映他的經典作品《S-21：赤柬殺人機器》與《遺失的映像》的映後與映前活動。《約見波布》將於9月26日在台上映。

