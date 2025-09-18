晴時多雲

娛樂 最新消息

《大嘻哈》宇宙猝逝 男星懷恩衝至第一現場崩潰

髮型師歌手宇宙傳出不幸離世的消息。（翻攝IG）髮型師歌手宇宙傳出不幸離世的消息。（翻攝IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在《大嘻哈時代》與饒舌歌手阿夫合作的髮型師歌手宇宙驚傳猝逝消息，許多圈內星友都很不捨，除了合作過的阿夫，饒舌歌手懷恩也社群悼念，提到：「最後一次標記你了，記得收欸，愛你兄弟。」

懷恩深夜發聲，透露宇宙過世時，他火速衝到現場，「我從第一現場就開始感受你離開帶給我情緒，中間有緩和一點，直到我看到你的樣子。我又再大崩潰一次，你應該有看到吧？」更坦言有些後悔，「這樣我要感受這種悲傷的情緒很久，但我又想到，這樣我算不算是從頭陪你走到尾？」

懷恩深夜發聲。（翻攝IG）懷恩深夜發聲。（翻攝IG）

懷恩表示，宇宙的歌詞都在治癒人，同時也在治癒自己，「你現在應該過得很爽，不用再去面對你不想面對的人，不用扛你之前需要扛的壓力，不用再去默默承受，聽那些你不想聽的話。」懷恩更向宇宙喊話：「對了，你的副歌我要拿走了，放心，我會說這是你的創作，但我幫你完成。」要幫好友繼續完成音樂之路。

點圖放大header
點圖放大body

