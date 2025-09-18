真的遇到鬼？泰恐怖片《淒厲人師》直闖「靈異禁地」拍攝

泰國女星「Ying」飾演鬼教師 恐怖演出嚇壞臨演學生。（原創娛樂提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國恐怖電影《淒厲人師》講述高中生遭一連串怪事糾纏，為強化鏡頭與表演的恐怖氛圍，拍攝場地選在真正的「鬼地方」，讓當地人忍不住向劇組反應：「你們真的要在這裡拍嗎？真的會遇到東西喔。」

《淒厲人師》由BL泰劇男神「Meen」尼措空卡瓊伯利叻首度躍上大銀幕，攜手泰國女星「Ying」芮塔彭安展開師生對決；Meen這次與「鬼老師」正面交鋒，被迫在恐怖補習班經歷一場宛如惡夢的考試煉獄。

Meen戲外坐擁IG多達170萬粉絲，從2022年《為你著迷》一炮而紅，去年也曾來台舉辦粉絲見面會；首次主演電影的他說：「一直以來都很想演鬼片！我從小就喜歡看恐怖片，也喜歡聽鬼故事。很高興這次如願以償。」

首次出演電影的 Meen（左）表示自己一直都很想演鬼片。（原創娛樂提供）

Meen在片中飾演高中學生貝斯，熱衷於拍抖音、經營自媒體，卻不被看重學業的母親理解；姊姊貝兒則是過度努力的資優生，為了考上醫學院，不惜簽下鬼教師補習班報名表，從此厄運纏身。

飾演「萬老師」的Ying表示本來已經不想再演恐怖片：「比起其他類型，演鬼片累多了！」此次卻在《淒厲人師》獲得全新發現，「即便是作為『惡魔』存在，也應該要帶有一部分『天使』的特質。」

《淒厲人師》揭泰國教育問題，升學壓力如同噩夢。（原創娛樂提供）

導演班第通迪作為資深類型片編導，擅長在靈異驚悚敘事中回應社會問題，此次《淒厲人師》探討泰國教育現狀的高壓問題，並批判過度追求「成功」的迷思。《淒厲人師》將於9月26日在台上映，更多資訊可關注「原創娛樂」臉書。

