演《媽媽朋友的兒子》走紅 男星爆酒駕星途亮紅燈

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星尹志溫去年演出韓劇《媽媽朋友的兒子》具人情味的社會線記者為觀眾熟知，不料韓媒《News 1》昨（17）報導，尹志溫因酒駕遭查獲，目前退出拍攝的電視劇，並暫停演藝活動。

尹志溫在韓劇《媽媽朋友的兒子》飾演堅守原則的社會線記者。（翻攝自IG）

報導指出，尹志溫退出原定明年播出的新劇《有了孩子》（暫譯），該劇7月開拍，劇本已完成6集，尹志溫直到上週都參與拍攝，怎知因酒駕誤事，確定退出該劇，對後續拍攝進度將造成影響。

請繼續往下閱讀...

尹志溫因酒駕誤事，目前退出新劇演出。（翻攝自IG）

尹志溫2013年以舞台劇出道，拍攝《還有明天》、《是偶然嗎？》、《媽媽朋友的兒子》等劇打開知名度，對台灣觀眾來說，他因長相神似「這群人」的展榮令人津津樂道，只是他7月與所屬公司IEUM Hashtag合約期滿，這下又因酒駕誤事，未來星途蒙塵。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法