娛樂 電視

大牙「逃離家暴渣夫」變街友！1東西觸動童年回憶

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈在公視台語台「台語有影」系列電視電影《夾縫人生》飾演家暴受害者，為了逃離會家暴的老公，成為街友，有段她在黑暗中舉起發出溫暖光芒的小熊夜燈讓人印象深刻。大牙回憶自己從小最喜歡一顆粉紅鑲邊的白色小枕頭，睡覺時要抱著才能安心，直到高中已經完全泛黃、洗不乾淨才被媽媽強迫丟掉，充滿歲月的痕跡，卻是她的成長陪伴物。

大牙在《夾縫人生》劇中，將小熊燈視為心靈寄託。（公視台語台提供）大牙在《夾縫人生》劇中，將小熊燈視為心靈寄託。（公視台語台提供）

出道十年首次擔綱男主角的洪毓璟，為了更認識無家者，特地到教會觀察發放晚餐，恰巧遇到一位街友從遠方趕來領取，卻剛好發完了。他鼓起勇氣上前攀談試圖了解無家者的心境，聊完也拿出兩百元希望幫助對方溫飽一頓。

他在《夾縫人生》中因債務纏身有許多逃跑與躲藏的橋段，拍攝時攝影師騎乘電動車在演員前後來回拍攝，陣仗宛如好萊塢動作片。光一場傳統市場追逐就要跑超過十趟，堪稱體力大考驗。還有一場戲他必須拿著兩個竹蓆床墊，奔跑十公尺後輕盈地跳上拖車，也讓洪毓璟意外發現自己好像滿適合拍武打片。

楊麗音（左）與洪毓璟在《夾縫人生》中，從陌生到宛如母子般親密。（公視台語台提供）楊麗音（左）與洪毓璟在《夾縫人生》中，從陌生到宛如母子般親密。（公視台語台提供）

楊麗音在戲裡飾演拾荒維生的老人，過往她在路上看到駝背嚴重的阿媽（a-má台語，意指奶奶或外婆）推著沉重的回收物時都覺得他們很厲害，彷彿神話中將巨石推上山頂的薛西弗斯。現實生活中她也很認真做資源回收：「每種回收物的點數是不一樣的，還可以用回收物換肥料來種植花草非常好用！」

楊麗音在《夾縫人生》劇中做回收，撿到神像。（公視台語台提供）楊麗音在《夾縫人生》劇中做回收，撿到神像。（公視台語台提供）

她與洪毓璟在《夾縫人生》中互相扶持猶如親生母子，現實中的楊麗音也與三個孩子關係親密，看到他們可以互相照顧備感窩心，她分享有一陣子無法幫小女兒做便當，因此讓她去學校買午餐，結果她因為吃不慣外食回家嚷嚷：「好餓！」沒想到兒子與大女兒聽到之後都自告奮勇要幫妹妹做便當，準備出國念書的兒子還趁空檔外送到學校，讓楊麗音十分欣慰。

《夾縫人生》將在本周日晚上8點於公視台語台第14頻道首播，並於「公視+」同步上架、「DAY DAY台語台」 YT頻道限時上架14天。

body

