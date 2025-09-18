晴時多雲

娛樂 電視

八點檔男星竟帥出新高度！網點名：情義無價

〔記者蕭方綺／台北報導〕張雁名在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》飾演江湖大哥，被網友點名帥出新高度。劇中尹昭德因莫須有罪名被抓，黃瑄求助無門，所幸張雁名出手相助，幫忙洗清冤屈。張雁名將角色講義氣、重情重義的特質詮釋到位，加上本身帥氣外型，深受觀眾喜愛，更親切稱他「唐老大」，紛紛在社群上留言讚嘆：「情義無價的唐老大」、「青河一出手，禍首抓到手」，更有粉絲大讚：「唐先生越來越帥了！」

張雁名（右）在《寶島西米樂 傳承》替尹昭德（中）洗刷冤屈，觀眾大讚太帥了。（台視提供）張雁名（右）在《寶島西米樂 傳承》替尹昭德（中）洗刷冤屈，觀眾大讚太帥了。（台視提供）

張雁名表示，角色的朋友來自五湖四海，但其實自己私下朋友不多，甚至自認有些「孤僻」。但能成為好友的，感情一定非常好，他個性也像角色一樣，願意為好友兩肋插刀，不過也有最後底線，就是「不借錢」，因為他深信朋友只要扯到金錢，最後一定會影響雙方的感情。

張雁名表示，若自己朋友蒙受不白之冤或遇到類似的問題，一定會先查清楚事情的來龍去脈，並盡可能解決，但是非對錯還是必須分個清楚。他分享，之前朋友跟他訴苦自己被分手覺得很冤枉，自己還先啟動調查，後來發現是朋友劈腿在先，才讓女方執意分開，張雁名立刻當起公道伯，他說：「我沒偏袒他，要他立刻去認錯，不然朋友也不用當了，最後他們也因為我的幫忙後來和好了。」

張雁名在《寶島西米樂 傳承》角色個性重義氣。（台視提供）張雁名在《寶島西米樂 傳承》角色個性重義氣。（台視提供）

劇中他為了黃瑄飾演的「曉蘭」不惜以命相搏，展現江湖大哥的霸氣，張雁名拍攝過程也被角色的義氣感動，最難忘劇本裡有一句「我唐青河，一定保你們一家團圓」，他直言，這種把心愛的人性命看得比自己還重的精神，不是每個人在現實生活中都能做到，因此自己也深受感動。

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。

