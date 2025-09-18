晴時多雲

娛樂 最新消息

賀瓏神隱4個月現身！遭薩泰爾切割「復出計畫全說了」

脫口秀主持人賀瓏（左）曾與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）脫口秀主持人賀瓏（左）曾與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕喜劇演員賀瓏6月先後爆出與Albee同遊大阪以及已故前女友「天殘」的墮胎糾葛，遭外界貼上「劈腿」、「無縫接軌」等標籤，形象重挫，遭薩泰爾娛樂切割後幾乎全面神隱，沉寂將近4個月後近況曝光。

賀瓏神隱4個月後首度現身，他近日透過Podcast節目《瓏賀哩共》更新動態，聲音狀態聽來平穩，甚至還與一名前經紀人好友聊天，互動間有笑聲，顯示他逐漸走出陰霾。然而，賀瓏這次沒有出鏡，卻被視為「試水溫」之舉，外界也好奇他的動向是否意味著復出計畫啟動。

賀瓏在節目中首度談到停工後的生活，坦言長年在高壓工作下，放假第一天會覺得快樂，但連休幾天後卻焦慮不安，讓他意識到自己需要暫停腳步。此外，賀瓏更透露刻意遠離社群，不滑也不發文，轉而專注於聽有聲書，重新調整步調。

值得注意的是，賀瓏在節目中預告未來將邀請不同好友參與錄音，被外界視為布局重返舞台的信號。雖然賀瓏尚未明言「復出」，但緩步回歸的跡象已經浮現，是否能成功翻身，再次踏回喜劇圈，仍是各界焦點。

點圖放大header
點圖放大body

