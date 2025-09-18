瑤瑤2個月飛一次韓國！曝「夜店遇鹹豬手」還原過程

瑤瑤常飛韓國平均兩個月去一次。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣YouTuber劉力穎近日揭露自己在南韓首爾弘大夜店區遭陌生韓籍男子暴力攻擊，貼文曝光後引起網友關注討論。平均兩個月就會去一次韓國的女星「瑤瑤」黃喬歆昨（17）日錄製節目《綜藝OK啦》被問及過往經驗她也做出回應。

瑤瑤提到自己之前比較沒有遇過這種狀況，如果被碰觸通常是在夜店裡面，比較誇張的一次是她當天穿了比較露的挖洞上衣，散場時迎面而來的男子摸了她的胸，瑤瑤當時嚇得往回退，但她認為應該是男生喝醉不小心，至於有沒有在夜店被約回家，瑤瑤則說有的人確實會有這種想法，「明確表達不要跟他走的話，他們也不會拿你怎樣。」

而瑤瑤過去曾與韓國男友交往，屢次被傳複合消息，瑤瑤則強調沒有此事，「有人說我去韓國是找他，但他現在是長住台灣的。」如今感情空窗的他也說沒有新對象，笑說自己平常很宅，有工作才會出門。

前天她在社群上曬出一張電費帳單照，照片中可以看到她自家使用的流動電費佔了約369元，公共設施電費卻高達652元，費用遠遠超過自家用電，瑤瑤則說這就小型社區來說應該不算太貴，只是自己平常用電比較節省，帳單這樣對照起來覺得有點小貴，瑤瑤表示自己平常不太開冷氣，就算是夏天也只有睡前一小時才開，笑說可能是自己的身體已經習慣不吹冷氣。

