娛樂 電視

高嘉瑜曝投資心法 感情空窗認沒人敢追

〔記者林欣穎／台北報導〕前立委高嘉瑜昨（17）日錄製節目《綜藝OK啦》，過去她被指出手握23檔股票，其中還有6張台積電，昨被問及股票話題，她則說自己台積電股票賣掉了，最近也沒再買別家，打算先觀望一陣子。

民進黨前立委高嘉瑜。（資料照，記者楊心慧攝）民進黨前立委高嘉瑜。（資料照，記者楊心慧攝）

高嘉瑜提到這陣子因為關稅議題，加上美國降息，投資上她選擇保守一點，已經先出場觀望，而同樣處於觀望狀態的還有她的感情，目前正處空窗期的她笑說自己沒人敢追，「我們這種很難跟人家認識，太多人關注了，怕在一起對方會壓力、怕影響別人。」更脫口表示：「每個人最後都是孤單的，要學會跟自己相處。」

至於女星江祖平日前指控三立前資深副總之子龔益霆涉下藥、性侵及偷拍。龔益霆15日移送北檢複訊，當天以100萬元交保並限制出境出海。高嘉瑜表示很敬佩江祖平願意站出來的勇氣，「社會輿論往往對於女性、尤其名人有些不公平，站出來是希望不要再有下一個受害者，沒有人想成為別人茶餘飯後的八卦，後續就看司法調查。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

