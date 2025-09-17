晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

King Gnu井口理情定圈外女友 無預警宣布結婚

King Gnu井口理（左起）宣布結婚，成員常田大希、勢喜遊、新井和輝曾經參加金曲獎。（資料照，記者胡舜翔攝）King Gnu井口理（左起）宣布結婚，成員常田大希、勢喜遊、新井和輝曾經參加金曲獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣樂團「King Gnu」的主唱兼鍵盤手井口理今天（17日）宣布結婚，對方是交往多年的一般女性。King Gnu曾經在2023年受邀到金曲獎表演，代表作包括《白日》、《變色龍》，還獻唱過《咒術迴戰》的歌曲《SPECIALZ》，受到熱烈歡迎。

常田大希（藍衣）曬出井口理的日常照。（翻攝自X）常田大希（藍衣）曬出井口理的日常照。（翻攝自X）

現年31歲的井口理今天在官網宣布婚訊，「我有一件私事要跟大家報告，我已經與一直以來交往的對象登記結婚，今後我會用比以往更嚴謹的態度，懷抱著King Gnu的音樂以及對歌迷們的感謝，更加專注自己的活動。他也強調，對方是圈外人，「如果大家能給予溫暖的守護，那麼我會感到很幸福，懇請今後繼續給予支持與應援。」

「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」世界巡演將在2026年2月從日本開跑，預計也將到台北開唱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中