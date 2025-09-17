King Gnu井口理情定圈外女友 無預警宣布結婚

King Gnu井口理（左起）宣布結婚，成員常田大希、勢喜遊、新井和輝曾經參加金曲獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣樂團「King Gnu」的主唱兼鍵盤手井口理今天（17日）宣布結婚，對方是交往多年的一般女性。King Gnu曾經在2023年受邀到金曲獎表演，代表作包括《白日》、《變色龍》，還獻唱過《咒術迴戰》的歌曲《SPECIALZ》，受到熱烈歡迎。

常田大希（藍衣）曬出井口理的日常照。（翻攝自X）

現年31歲的井口理今天在官網宣布婚訊，「我有一件私事要跟大家報告，我已經與一直以來交往的對象登記結婚，今後我會用比以往更嚴謹的態度，懷抱著King Gnu的音樂以及對歌迷們的感謝，更加專注自己的活動。他也強調，對方是圈外人，「如果大家能給予溫暖的守護，那麼我會感到很幸福，懇請今後繼續給予支持與應援。」

「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」世界巡演將在2026年2月從日本開跑，預計也將到台北開唱。

