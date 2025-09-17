晴時多雲

娛樂 最新消息

《外傷重症中心》秋泳愚首來台會粉！福利、售票資訊一次看

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國新生代演員秋泳愚因在韓劇《玉氏夫人傳》中走紅，年初更憑藉Netflix劇集《外傷重症中心》中「 肛門 楊載源」一角演技大受好評，廣為人知。隨著人氣持續攀升，他正式宣布展開首度亞洲巡迴粉絲見面會《Who （is） Choo?》，自9月6日從首爾開跑，將於11月8日（六）首度登上台北舞台，在台大綜合體育館一樓與粉絲近距離相聚，後續更將前往東京、大阪等城市，持續將熱潮延燒至全亞洲。

秋泳愚主視覺。（D-SHOW提供）秋泳愚主視覺。（D-SHOW提供）

秋泳愚以清新自然的氣質與細膩演技受到矚目，2021年透過BL劇《You Make Me Dance》正式出道後，在《學校2021》中展現演技潛力，接著以療癒系小品《偶然的田園日記》、時代劇《綠洲》逐步鞏固戲路基礎。2024年，他主演的《玉氏夫人傳》播出後人氣急升，更讓他奪下第61屆百想藝術大賞肯定。2025年則迎來演藝事業的關鍵時刻，憑藉《外傷重症中心》一角拿下第4屆青龍系列大獎男子新人獎，實力獲得全面肯定；隨後主演的奇幻浪漫劇《牽牛和仙女》，收視與話題同樣不斷攀升，再度穩固新生代實力派的地位。

秋泳愚福利。（D-SHOW提供）秋泳愚福利。（D-SHOW提供）

在影視作品接連受到矚目之際，秋泳愚也正式宣布展開首度亞洲巡迴粉絲見面會《Who （is） Choo?》。他在今日釋出的官方問候影片中開心表示：「很期待即將到來的相聚時刻，既緊張又興奮，正在努力準備中，希望能成為與大家一起的珍貴回憶。」誠摯邀約粉絲台北見。

秋泳愚座位圖。（D-SHOW提供）秋泳愚座位圖。（D-SHOW提供）

主辦單位也特別準備豐富福利，凡購票入場的觀眾都能參加歡送並獲得限定小卡，更有機會抽中團體合照、簽名海報，甚至一對一合照的珍貴機會。門票將於2025年9月20日（星期六）13:00起，透過全台7-11 ibon機台與ibon售票網站正式開賣，票價分為A區NT$5,200、B區NT$3,800，以及身心席NT$2,600，全區皆為座席。

