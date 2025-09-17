蔡詩萍悼念勞勃瑞福…揪影迷共勉：讓我們老出自己的價值吧

身為勞勃瑞福的影迷，蔡詩萍敬重勞勃瑞福走出了「可以堅持、可以賦予意義」的人生。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報道〕好萊塢傳奇影人勞勃瑞福昨（16）日在家中安詳亂世，不少曾與他合作的影壇大咖與後輩皆在社群發文哀悼，台北市文化局長蔡詩萍今（17）日也在個人臉書寫下他對這位昔日「電影金童」的追憶，並以「感謝虎豹小霸王」、「請讓我們老出自己的價值吧」作為主題標籤（#hashtag）。

勞勃瑞福年輕時十分帥氣。（翻攝自網路）

蔡詩萍發文表示，身為勞勃瑞福的影迷，他敬重勞勃瑞福走出了「可以堅持、可以賦予意義」的人生，並感念自己剛進台北市文化局服務的第一年，就有機會與「日舞影展」合作，心儀於這位昔日的好萊塢金童在歲月年輪裡，刻下無法抹滅的印記，也讓更多對電影充滿熱情的人，得以在另一個平台上做夢，孵夢，並完成夢想。

蔡詩萍文章寫道：

勞勃•瑞福過世了。

太座傳賴給我，說他年輕時好帥啊！

我在大阪深夜，讀這訊息，心頭繚繞。

好萊塢的確是夢工廠。

強勢的好萊塢，製造了許多大明星，但並不是每個大明星，都能一直保持自己夢想的能量。

剛過世的勞勃•瑞福，在我心目中，無疑是大明星且能畢生維持造夢的能力。

我對勞勃•瑞福的電影印象，跟很多人一樣，在我還蠻小的年紀時，看了《虎豹小霸王》，身為逃亡被通緝的罪犯，他跟保羅•紐曼，兩人完美搭檔了一部成功的亡命美學電影，片中那一段兩位男士與女演員凱薩琳•露絲在微雨中騎單車，音樂響起，raindrops keep falling on my head......我深信許多在那年代，電影影響很深的年代，都在自己腦海中註記了一輩子的畫面。人生或許無奈，但片段的幸福，片段的美好，可以在你手上.....

後來，我還看了《往日情懷》、《遠離非洲》等等他主演的電影，當然也看了他執導的《凡夫俗子》。

他的帥，掩映不住他的才華，演而優則導則製片的生涯，在好萊塢已經很出類拔萃了，但他最令我心儀的，是他製造了更大的夢想：創辦了「日舞影展」，在他所熟悉的好萊塢商業舞台之外，推動了獨立製片的平台，讓更多對電影充滿熱情的人，得以在另一個平台上做夢，孵夢，並完成夢想。

這才是他真正了不起的地方。

而我也從未料到，在我進台北市文化局服務的第一年，「日舞影展」就來到台北找我們合作！很酷吧！

人都會老，真的，尤其像勞勃•瑞福這樣的顏質取勝的大帥哥，一旦老了，總令人更加為他唏噓，相形之下，沒那麼帥但非常有味道的保羅•紐曼，就耐老多了。

可是，那又怎樣呢，我們都要在人生的軌道上，經歷線性的階段，從生到死，從年少到老邁。老令人嘆息，但誰能避免？！

真正值得我們追問的是：我們有沒有老出自己的價值呢！

我喜歡勞勃•瑞福，我尊敬勞勃•瑞福，在天賦的帥之外，他走出了自己可以堅持，可以賦予意義的人生。

願他安息，願我們都能在自己的年輪裡，刻下自己的印記。

