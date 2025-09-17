晴時多雲

娛樂 最新消息

喜劇天王齊聚重啟飆戲 2025《大蟒蛇》首曝預告蛇出來了

傑克布萊克（左）和保羅路德一同演出重啟版《大蟒蛇》。（索尼影業提供）傑克布萊克（左）和保羅路德一同演出重啟版《大蟒蛇》。（索尼影業提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大喜劇天王傑克布萊克和「蟻人」保羅路德主演的2025重啟版《大蟒蛇》稍早曝光首支預告，重新詮釋1997年經典巨蛇恐怖電影，預告看起來不走驚悚路線，反而有點搞笑。

該片由《超吉任務》湯姆葛米肯執導兼編劇，故事聚焦於一群正值中年危機的朋友，他們決定重拍年少時最愛的電影。布萊克飾演婚禮攝影師道格，路德則飾演臨演格里夫。然而，當他們真的踏入叢林時，事態迅速變得真實而危險。其他卡司還包括譚蒂紐頓、史提夫贊恩等人。

重啟版《大蟒蛇》曝光首張海報。（索尼影業提供）重啟版《大蟒蛇》曝光首張海報。（索尼影業提供）

去年，保羅和傑克曾在YouTube上傳宣傳影片，確認計畫並宣布：「我們要拍一部電影！」傑克在影片開頭興奮喊道：「保羅路德與傑克布萊克主演《大蟒蛇》！」

而根據保羅說法，觀眾在觀影時將體驗「多重情緒」：「你會想被嚇到，你會想大笑，想和朋友一起慶祝。或許你孤單、悲傷，身邊沒有人，只是想忘掉那些感受。這部片將於2025年聖誕節上映。」沒錯，《大蟒蛇》將於12月24日（週三）聖誕跨年檔在台上映。

《大蟒蛇》首支預告：

