娛樂 最新消息

國民媽媽鏟肉13公斤！羅美蘭自爆有「暴露癖」：自信心爆表

《走到月亮為止》趙雅蘭（左起）、羅美蘭、李先彬、金永大。（friDay影音提供）《走到月亮為止》趙雅蘭（左起）、羅美蘭、李先彬、金永大。（friDay影音提供）

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由李先彬、金永大、羅美蘭、前gugudan成員趙雅蘭主演，改編自同名暢銷小說的職場喜劇《走到月亮為止》，劇情描述一間零食公司裡的三位不同世代OL，各自有著家庭債務、經濟焦慮等困擾，在「多賺點錢」的共同心願下「押寶」投資虛擬貨幣試圖翻轉人生，進而展開一段混合著荒謬、搞笑但又帶有浪漫、寫實的有趣故事。

《走到月亮為止》劇組於16日在首爾舉辦記者會宣布即將開播，韓媒對於金永大飾演的「公司大數據TF團隊最年輕理事」同時也曾是歌手感到好奇，想知道他是如何準備角色，金永大笑著回覆是「失敗的獨立樂團歌手」出身，「所以接下這角色時，我想既然他愛音樂，基本上就會樂器吧，於是先把吉他拿回來練；結果一看分鏡，居然是打鼓的戲，但我從來沒打過鼓，所以另外去學了鼓，也到錄音室錄音，但唱功其實沒有特別出色。」

金永大在《走到月亮為止》飾演咸志宇。（friDay影音提供）金永大在《走到月亮為止》飾演咸志宇。（friDay影音提供）

曾經身為女子音樂團體JQT一員的李先彬則笑著反駁：「我這次聽到永大的嗓音和歌聲，就確切地領悟到我在外貌、唱功等各方面都輸給他了。他的歌讓人不斷被打擊，真的非常非常好聽，我覺得有融入進去讓戲份更加立體，很能襯託戲的氛圍。」對後輩讚不絕口。

李先彬在《走到月亮為止》中飾演鄭多海。（friDay影音提供）李先彬在《走到月亮為止》中飾演鄭多海。（friDay影音提供）

以《請回答1988》、《正年》等劇在台灣圈粉無數的「國民媽媽」羅美蘭，日前為了宣傳《走》劇上申東燁的YT頻道節目作客時，透露自己花了一年時間靠飲食調整與彼拉提斯運動成功減重13公斤，並笑稱「後遺症」是對身材的自信心爆表而很想露給別人看，這番幽默發言在16日的記者會上也被韓媒拿來追問：「不知是否在本劇中能看到您性感的一面」。

羅美蘭不改搞笑本色正經回應：「當然有，是泳裝的橋段，但拍攝當時我還正在減重的過程當中，所以暴露癖還沒有開始發作，是在覺得有點害羞的清況下拍完那場戲的。現在的話，我有在吃抑制暴露癖的藥。」讓全場爆出一片笑聲。職場喜劇《走到月亮為止》將於9月20日起每週六、日於friDay影音更新。

羅美蘭在《走到月亮為止》飾演姜恩尚，近期更是瘦身有成。（friDay影音提供）羅美蘭在《走到月亮為止》飾演姜恩尚，近期更是瘦身有成。（friDay影音提供）

點圖放大body

